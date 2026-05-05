Vinaròs rinde homenaje a las víctimas de los campos de exterminio nazis

El cementerio Municipal de Vinaròs ha acogido un emotivo acto de memoria en recuerdo de los vecinos de la localidad que fueron deportados y asesinados en los campos de exterminio nazis durante la segunda guerra mundial, especialmente en Mauthausen y Gusen.

La ceremonia se ha celebrado, como cada año, junto al monumento que recoge los nombres de los deportados vinarocenses. Se trata de una estela simbólica situada en uno de los jardines del recinto, que incorpora unas vías de tren que se adentran en la estructura, evocando el dramático traslado de los prisioneros en los conocidos como “trenes de la muerte”.

Este homenaje tiene su origen en una promesa realizada al superviviente local Francesc Batiste Baila, quien pidió que cada 5 de mayo —fecha de la liberación del campo de Mauthausen en 1945— se recordara a las víctimas para preservar su memoria y evitar que su sufrimiento cayera en el olvido.

Otra foto del acto en el cementerio. / Javier Flores

Durante el acto, familiares de los deportados, miembros de la corporación municipal y representantes de diversas formaciones políticas han depositado flores ante la lápida conmemorativa. Entre los nombres recordados figuran Bernabé Alcázar, Sebastià Forner, Artur Juan y el propio Batiste, quien dedicó gran parte de su vida a promover el deber de memoria.

El evento ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Vinaròs, la Fundación Caixa Vinaròs, la asociación Amical de Mauthausen y diversas entidades vinculadas a la resistencia francesa impulsadas por el propio Batiste.

Además de rendir tributo a las víctimas, el acto ha servido para reafirmar el compromiso de la ciudad con los valores de la paz, la libertad y los derechos humanos. La alcaldesa, María Dolores Miralles, ha destacado la importancia de mantener viva la memoria histórica y ha advertido sobre el peligro del resurgimiento de ideologías que atentan contra la dignidad humana, subrayando la necesidad de seguir defendiendo la justicia social y la solidaridad.