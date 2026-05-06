65 ideas para impulsar el futuro rural contra la despoblación: el GAL Palancia Mijares bate récord de solicitudes

El Grupo de Acción Local (GAL) Palancia Mijares ha cerrado el plazo de solicitud de ayudas LEADER, el pasado 30 de abril, con un resultado sin precedentes: un total de 65 proyectos presentados, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Un dato que evidencia el dinamismo del territorio y el creciente interés por emprender, invertir y generar oportunidades en el medio rural.

Las solicitudes recibidas abarcan tanto iniciativas de creación de nuevas empresas como proyectos de mejora y consolidación de negocios ya existentes, procedentes de numerosos municipios del ámbito de actuación del GAL. Esta amplia participación refleja el alcance territorial del programa y su capacidad para movilizar a emprendedores y emprendedoras en comarcas caracterizadas por la baja densidad de población.

Desde el GAL Palancia Mijares destacan que este incremento no es casual, sino resultado de una estrategia basada en el acompañamiento cercano, el asesoramiento técnico y una comunicación activa que pone en valor las oportunidades de vivir y trabajar en los pueblos. Bajo el lema “rurales en positivo”, la entidad ha intensificado en los últimos meses su labor de difusión para acercar las ayudas LEADER a la ciudadanía y facilitar el acceso al proceso de solicitud.

El presidente del GAL, Adolfo Aucejo, ha subrayado que “este volumen de solicitudes demuestra que hay talento, ideas y ganas en nuestros pueblos. Nuestro trabajo es estar al lado de cada persona que quiere emprender, ayudándole a convertir su proyecto en una realidad”. En esta línea, ha añadido que “hemos logrado no solo informar, sino también generar confianza, que es clave para que más iniciativas den el paso”.

Aucejo ha querido destacar también el carácter singular del GAL Palancia Mijares, “el grupo más rural de la Comunitat Valenciana, con el mayor número de municipios pequeños representados”, lo que refuerza el valor de estos datos. “Cada proyecto cuenta doble en un territorio como el nuestro, porque supone fijar población, generar empleo y mantener vivos nuestros pueblos”, ha afirmado.

El balance de este tercer corte de ayudas LEADER confirma así una tendencia al alza en la actividad emprendedora del territorio, consolidando al GAL Palancia Mijares como un agente clave en la creación de oportunidades y en la construcción de un futuro sostenible para el mundo rural.

Un Grupo de Acción Local con 22 municipios y 37 entidades

El Grupo de Acción Local Palancia Mijares se creó en mayo de 2016 con el objetivo de formar parte de los GAL LEADER 2014–2020 seleccionados por la Conselleria, aunque el territorio que representa tiene experiencia desde 1991 en la gestión de los fondos LEADER.

Forman parte de él 22 municipios representados por los ayuntamientos de Algimia de Almonacid, Arañuel, Azuébar, Barracas, Caudiel, Chóvar, Cirat, Gaibiel, Higueras, Matet, Montán, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Sacañet, Torás, Torralba del Pinar, El Toro, Vall de Almonacid, Villamalur, Villanueva de Viver y Viver; y otras 37 entidades que son la Asociación Empresarial de Turismo del Alto Palancia, la Asociación Cultural Castillo de Almonacid, la Asociación Cultural Artea, FEPAC-ASAJA, la delegación de Castellón de la Federación de Caza, la Asociación Cultural Aguanaj, la Cooperativa de Torás, la Asociación de Pensionistas y Jubilados Flor de Té, la Asociación de Vecinos de El Tormo, AFFAMER Castellón, Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Caudiel, Sociedad de Cazadores San Huberto, AC La Rectoría, COOP. Agraria AYR, Asociación de Mujeres de Montán, Asociación de Jubilados y Pensionistas San Bernardo, Asociación Cultural Conde de Vallterra, COOP. Montán, Asociación de Jubilados y Pensionistas Canales de la Bellida, FED. COOP. Agroalimentaries CV, Asoc. Cultivadores y Recolectores de Trufa de la provincia de Castellón, Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Viver, la Asociación Cultural El Almendro, COOP. El Porvenir, SAT 985 de Azuébar, Hort del Manyano COOP., Asociación Cultural y Recreativa de El Toro, Colectivo Crea, Asociación Cultural Las Salinas, Sociedad de Cazadores San Isidro de Sacañet, COOP. San Isidro de Caudiel, SAT nº 1.752 Almazara Sierra de la Estrella de Matet, Asociación Provincial de Empresarios de Campings de Castellón, ASHOTUR, Asociación de Agroturismo de la provincia de Castellón, Asociación Cultural Unión Musical de Caudiel y Asociación de Mujeres Valle de Azur.