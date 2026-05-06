Un aceite de Castellón conquista la Comunitat Valenciana

Castellón acaba de colocar uno de sus aceites en lo más alto del mapa oleícola valenciano. En Atzeneta del Maestrat, un proyecto nacido de la cooperación agrícola y del amor por la tierra ha conseguido situarse entre los grandes referentes del sector.

El Magia de Penyagolosa Arbequina, elaborado dentro del proyecto impulsado por la Cooperativa de Atzeneta, ha sido reconocido como el mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Comunitat Valenciana elaborado por cooperativas en el concurso de la Escuela Superior del Aceite de Oliva, ESAO, uno de los certámenes de referencia del sector.

El reconocimiento supone un importante espaldarazo para este proyecto nacido en Atzeneta, que en menos de cinco años ha logrado situarse entre las iniciativas oleícolas más destacadas de la Comunitat.

El premio al Magia de Penyagolosa Arbequina confirma la calidad de un aceite que combina producto local, trabajo cooperativo y recuperación del territorio. Además, otro de los aceites del proyecto, elaborado con la variedad autóctona Canetera, ha sido finalista en el mismo certamen, reforzando la apuesta por las variedades propias y por una producción vinculada al entorno.

Este doble reconocimiento consolida a Magia de Penyagolosa como una marca emergente dentro del sector, especialmente en un momento en el que los consumidores valoran cada vez más los productos de proximidad, sostenibles y con identidad territorial.

La variedad autóctona Canetera ha logrado la condición de finalista en el mismo concurso. / MEDITERRÁNEO

Un proyecto que recupera tierras y dignifica el trabajo agrícola

Detrás de este aceite premiado hay mucho más que una botella de AOVE. La iniciativa forma parte de un proyecto impulsado por la Cooperativa de Atzeneta para recuperar tierras agrícolas en desuso, mejorar su rentabilidad y generar nuevas oportunidades en el territorio.

Desde 2021, parte de las aceitunas utilizadas en la elaboración de Magia de Penyagolosa proceden de explotaciones reactivadas gracias a este modelo de recuperación y gestión de tierras. El objetivo es claro: poner en valor el producto local, apoyar a los agricultores y frenar el abandono del campo.

La elaboración de los aceites se lleva a cabo en colaboración con la almazara SAT 585 L’Atzenetina, dentro de un sistema basado en la cooperación entre productores y en el aprovechamiento eficiente de los recursos.

Magia de Penyagolosa también entra en la Guía Iberoleum 2026

El éxito de este aceite de Castellón no se limita a los Premios ESAO. Los aceites de Magia de Penyagolosa también han sido incluidos en la Guía Iberoleum 2026, una de las publicaciones más reconocidas del sector.

En esta guía, la variedad Canetera ha obtenido una puntuación de 8,75 sobre 10, mientras que el coupage Selección ha alcanzado un 8 sobre 10. Estos resultados refuerzan el posicionamiento de la marca dentro del mercado de los aceites de oliva virgen extra de calidad.

El director de la Cooperativa de Atzeneta, Eladi Roca, ha destacado que este reconocimiento es “fruto del trabajo colectivo y de una apuesta clara por el territorio y por hacer las cosas bien”. También ha subrayado que el objetivo del proyecto es “dignificar el trabajo de los agricultores y dar valor a los productos locales”.

Además, Magia de Penyagolosa forma parte del marketplace DePenyagolosa, una plataforma que agrupa a productores del territorio para impulsar la comercialización conjunta de productos locales, naturales y sostenibles, como aceites, almendras, miel, vinos o turrones.