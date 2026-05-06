Almenara pide a la Generalitat desbloquear la actuación urgente de Costas en su litoral

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, insta a la Generalitat a autorizar a la Dirección General de la Costa y el Mar (dependiente del Gobierno de España) para que pueda actuar de forma urgente en el litoral del municipio, tal y como estaba previsto desde marzo, “respetando todas las cuestiones ambientales y con el máximo equilibrio”.

La petición se produce después de que la Generalitat haya denegado la intervención antes del 30 de junio por motivos ambientales. La actuación está considerada más que urgente debido al avanzado deterioro de la zona y no puede esperar.

Estíbaliz Pérez ha recordado que el pasado 6 de marzo desde el Ministerio de Transición Ecológica se aprobaron las obras de emergencia por parte de Costas para recuperar el litoral sur de Almenara, con la finalidad de dejar la playa “en perfectas condiciones tras los temporales y los gravísimos daños sufridos”. Sin embargo, apenas nueve días después, el 15 de marzo, la Generalitat estableció la prohibición de actuar hasta el 30 de junio.

"El equilibrio necesario es posible"

“Somos los primeros que creemos en el medio ambiente y en la protección de las especies, como es el caso del chorlitejo patinegro, pero pensamos que una actuación con el equilibrio necesario es posible”, ha señalado la alcaldesa, quien defiende una propuesta que permita compatibilizar la conservación ambiental con la recuperación inmediata de la playa, pues “hay que dar una solución con un equilibrio para todos”.

Por ello, ha solicitado “desbloquear la situación y buscar alternativas equilibradas que protejan a las especies, pero a la vez se repare nuestro litoral”, insistiendo en que la actuación “es urgentísima y no puede esperar a pleno verano”. Por ello, ha subrayado que “no tiene sentido llegar sin poder tocar nada al mes de julio”.

La alcaldesa ha añadido que el Ayuntamiento de Almenara está trabajando para resolver el bloqueo, al igual que la Dirección General de Costas, que también busca obtener la autorización necesaria para intervenir, que por el momento no se ha producido.

El proyecto previsto en el litoral de Almenara es uno de los más relevantes y urgentes. Incluye el trasvase de 6.000 metros cúbicos de grava mediante medios terrestres, la construcción de un cordón dunar, la creación de una senda litoral a unos 200 metros del límite de la microrreserva, la plantación de tamarindos, la reparación de apoyos con escollera y la retirada y reutilización de las pasarelas de madera dañadas por los temporales.