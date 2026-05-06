Burriana destinará 150.000 euros para culminar la reforma de la avenida próxima al río

El Ayuntamiento de Burriana encara la recta final de la ambiciosa reforma de la avenida Juan Bautista San Martín. Tras completar con éxito las dos primeras etapas del proyecto, el equipo de gobierno elevará a la próxima sesión plenaria una modificación de crédito de 150.000 euros destinada a la ejecución de la tercera y última fase de las obras.

Esta intervención integral en una de las principales vías de conexión de la ciudad supone la culminación de un plan estructurado en tres anualidades: una primera fase ejecutada en 2024 con una inversión de 117.942 euros, una segunda fase en 2025 dotada con 46.000 euros y, finalmente, esta partida de 150.000 euros que permitirá completar la funcionalidad y seguridad de toda la avenida.

Desde un punto de vista técnico, esta fase definitiva es imprescindible para garantizar la continuidad de la vía, un eje estratégico que conecta la zona marítima con el centro urbano y que soporta una gran densidad de tráfico, especialmente hacia los centros educativos de la zona oeste. Las obras incluirán la adecuación de aceras bajo criterios de accesibilidad universal, la renovación del pavimento vial adaptado al tráfico pesado y la reordenación del espacio público.

Como novedad destacada, este último tramo incorporará la implantación de un carril bici segregado con señalización vertical y horizontal. Este nuevo itinerario se prolongará hasta la avenida de la Marina y conectará con la Ronda Músico Ibáñez, eliminando tramos inconexos y fomentando una movilidad sostenible. Asimismo, el proyecto da respuesta a la demanda de los residentes con la creación de 65 nuevas plazas de estacionamiento, de las cuales 40 ya han sido creados durante la fase I y II.

Cabe señalar que esta actuación se complementa con la infraestructura del tanque de tormentas del Pla de Sant Blai, cuya inversión de 730.400 euros garantiza la resiliencia del entorno ante episodios de fuertes lluvias y mejora la gestión de pluviales en todo el sector.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha manifestado que “con esta modificación de crédito queremos finalizar la modernización de una arteria de nuestra ciudad que llevaba décadas sin una inversión acorde a su importancia. No solo mejoramos la imagen y la movilidad con la renovacióndel asfalto y las aceras, sino que apostamos por la movilidad ciclista y solucionamos problemas históricos de aparcamiento e inundabilidad en la zona”.