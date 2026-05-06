La Guardia Civil escoge la Vall d'Uixó para celebrar por primera vez su fundación fuera de la Comandancia

La Guardia Civil, como institución, quiere estar presente en la vida de los vecinos de la provincia, no solo en los momentos críticos, y pretende hacerlo con una programación aperturista, que consistirá en sacar del cuartel central de la ciudad de Castelló los actos conmemorativos del aniversario de su fundación. El municipio escogido para estrenar esa búsqueda de un mayor acercamiento a la ciudadanía es la Vall d'Uixó.

Como ha detallado el Comandante jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón, Alfonso Martín, cada año, en el mes de mayo, la benemérita celebra en todas las comandancias de España su nacimiento, el 13 de mayo de 1844, pero «hace unos meses, decidimos sacarlos de la Comandancia».

Martín expone que «tenemos mucho contacto con los ciudadanos en el día a día, pero normalmente, es cuando la gente sufre delitos o se encuentra en situaciones comprometidas, delicadas o tristes», su intención es «poder ofrecer dos jornadas de contacto en unas actividades amables, facilitar que la gente nos pueda conocer, que puedan preguntar e incluso que puedan ver en la Guardia Civil una posible salida laboral».

Dos jornadas

La propuesta se ha concretado en dos jornadas para rendir homenaje al 182º aniversario de la fundación de la entidad. La primera, el sábado 9 de mayo en la plaça del Parc, consistirá en unas puertas abiertas, con exhibición y muestra de medios disponibles. Según ha detallado Martín, se contará «con unidades de diferentes tipos», entre las que ha destacado la exhibición de una embarcación pequeña «y si el tiempo y las necesidades operativas lo permiten, un helicóptero».

Mostrarán el funcionamiento de los drones y los inhibidores de estos dispositivos pilotados y contarán con la participación de la unidad canina «que es la que más suele atraer el interés, especialmente entre el público infantil», que realizará dos exhibiciones, a las 13.00 y las 17.00 horas.

Cartel anunciador de la celebración en la Vall d'Uixó del aniversario de la Guardia Civil. / MEDITERRÁNEO

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha indicado que estarán presentes las unidades de seguridad ciudadana, fiscal, el servicio marítimo o la unidad ROCA de vigilancia del campo, para que los visitantes entiendan que «cuando pensamos en la Guardia Civil, no solo se trata de la patrulla que recorre las calles, tienen multitud de facetas que hacen posible que todas y todos estemos de una manera u otra más seguras y seguros».

La segunda jornada, la de la celebración oficial del aniversario, será el 13 de mayo, en la plaça del Mercat, a partir de las 12.00 horas. Consistirá en una parada militar, imposición de condecoraciones, un homenaje a los caídos y un desfile. García remarca que «para quien no lo haya visto nunca, es un acto bonito, en el que se celebra todo lo que se ha de celebrar».

Tania Baños, la alcaldesa del municipio anfitrión de esta primera celebración del aniversario de la Guardia Civil fuera de la Comandancia, ha agradecido la elección de la ciudad y este «ejercicio de apertura» de la institución. Ha defendido que es una manera de reivindicar los servicios públicos a disposición de la ciudadanía, «que la gente vea en qué se gastan sus impuestos».

A su vez, lo considera una apuesta por la seguridad, porque permitirá demostrar «lo que supone tener una Guardia Civil formada, preparada y con recursos». Y ha aprovechado la presentación de esta programación extraordinaria para defender que la Vall d'Uixó «está en las mejores manos», lo que tiene su reflejo en unos índices de delincuencia que, según ha asegurado, demuestran «que esta es una ciudad muy tranquila, en la que tenemos a gente trabajando las 34 horas del día para protegernos y cuidarnos».