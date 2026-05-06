Un 'Guerrero Moro' pondrá imagen a la feria medieval de l’Alcora, que ya tiene fechas

El Ayuntamiento de l’Alcora, la entidad Nous Pobladors y la asociación provincial de artesanos de Castellón han consensuado las fechas de la próxima edición de Al-Qura Medieval, que se celebrará en la capital de l’Alcalatén los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Asimismo, Nous Pobladors ha anunciado el nombre del ganador del segundo concurso de fotos de la muestra medieval, celebrado en el marco de las jornadas de recreación histórica que cada año transforman l’Alcora en la antigua alquería de Al-Qüra.

El primer premio ha recaído en Antonio Valencia, fotógrafo procedente de San Sebastián, por su obra titulada “Guerrero Moro”. La imagen captura a un soldado andalusí preparado para el combate durante la representación de “Escaramuza a las Puertas”, una de las escenas más emblemáticas de las jornadas.

Esta recreación representa el ataque sorpresa de los almogávares cristianos contra la pequeña alquería de Al-Qura, cuyos habitantes se ven obligados a huir hacia el cercano Castillo de l’Alcalatén, donde las fuerzas musulmanas plantan cara a la ofensiva.

La asociación Nous Pobladors, el Ayuntamiento de l’Alcora y la población en general felicitan al ganador y agradecen la participación de todos los fotógrafos que se presentaron al concurso, quienes han sabido reflejar la historia, la emoción y la atmósfera única de Al-Qura Medieval de l’Alcora.

Las mejores fotos de la segunda jornada de Al-Qura Medieval en l'Alcora /

La imagen ganadora formará parte del cartel anunciador de Alqüra Medieval, un viaje al siglo XIII en el que se representa el cruce de culturas en tiempos de la Reconquista.

El evento se sitúa históricamente en el año 1233, cuando Jaime I avanza con sus tropas para conquistar Valencia. Tras él, familias cristianas se desplazan a las tierras recién conquistadas en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, al llegar al poblado de Al-Qura, se encuentran con que el arif sarraceno de l’Alcalatén todavía no se ha rendido. Los nuevos pobladores no tienen más remedio que acampar a sus puertas a la espera de una solución. Esta es la base histórica sobre la que arranca el evento alcorino.

“Uno de los rasgos distintivos de Al-Qura Medieval es la espectacular implicación de los vecinos y vecinas”, ha manifestado el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, quien anima a visitar l’Alcora para “disfrutar y vivir en primera persona un apasionante viaje al siglo XIII”.

Mercado medieval, recreaciones históricas, música de época, cetrería, degustación de brebajes tradicionales y actividades para los más pequeños —como la toma del castillo por los niños, el nombramiento de caballeros o el taller de elaboración de pan— conforman una completa experiencia de inmersión histórica para visitantes de todas las edades.

Con el paso del tiempo, las peñas o haimas han ido adquiriendo cada vez más protagonismo en las Jornadas Medievales de la capital de l’Alcalatén. Por este motivo, en 2019 se creó la asociación o comisión Nous Pobladors, integrada por diferentes subcomisiones que refuerzan la organización y garantizan la continuidad de Al-Qura Medieval.

Estas subcomisiones son las de vestuario, cocina, infantil, teatro, militar, gremios y haimas, encargadas de marcar las pautas decorativas y de organizar los desfiles de música y danza.