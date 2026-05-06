El histórico exjugador de baloncesto, Juanma López Iturriaga, compartirá en ‘Onda Inspira’ su visión sobre liderazgo y superación

Tras el lleno y la excelente acogida de la conferencia inaugural protagonizada por Toni Nadal, histórico entrenador y tío del tenista Rafael Nadal, el ciclo Onda Inspira continúa su programación con una segunda cita que vuelve a situar a Onda en el mapa de las grandes conversaciones sobre liderazgo y superación personal. Este jueves, el protagonismo recaerá en Juanma López Iturriaga, una de las figuras más queridas y respetadas del deporte español, cuya trayectoria trasciende las canchas para convertirse en un ejemplo de adaptación y crecimiento profesional.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Teatro Mónaco y mostrará a un referente que ha sabido reinventarse a lo largo de los años, pasando de ser una estrella del baloncesto a consolidarse como comunicador, periodista y conferenciante de prestigio.

La presencia de Iturriaga en Onda no es casual. Su perfil encaja plenamente con la filosofía de Onda Inspira: acercar a la ciudadanía historias reales de esfuerzo, compromiso y aprendizaje que puedan trasladar a su vida cotidiana. En este sentido, su intervención girará en torno a conceptos como el liderazgo natural, la importancia de la comunicación eficaz y la capacidad de aprender tanto de los éxitos como de los fracasos.

Durante su etapa deportiva, formó parte de una generación histórica del baloncesto español. Como jugador del Real Madrid Baloncesto, acumuló un impresionante palmarés que incluye títulos nacionales e internacionales, además de su recordada participación con la selección española, con la que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Aquella experiencia, marcada por el esfuerzo y la superación ante grandes potencias, se ha convertido en una de las bases sobre las que construye hoy su discurso.

Sin embargo, más allá de los logros deportivos, lo que realmente define la figura de López Iturriaga es su capacidad para evolucionar. Tras colgar las zapatillas, inició una nueva etapa en los medios de comunicación, donde ha desarrollado una sólida carrera como presentador, colaborador y analista. Esta transición le permitió adquirir nuevas habilidades y reforzar su visión sobre el liderazgo y la gestión del cambio, aspectos que hoy forman parte esencial de sus conferencias.

A través de anécdotas vividas en competiciones de alto nivel y platós de televisión, desgranará cómo se construyen equipos sólidos, cómo se afrontan momentos de presión y de qué manera se puede mantener la motivación en contextos exigentes. Asimismo, hará especial hincapié en la gestión de la derrota, un aspecto que considera fundamental en cualquier proceso de crecimiento. Lejos de evitar el error, planteará la necesidad de asumirlo como parte del camino, extrayendo aprendizajes que permitan avanzar con mayor solidez.

El ciclo Onda Inspira, impulsado por el Ayuntamiento de Onda, se consolida así como una iniciativa de referencia que combina el atractivo de grandes nombres con contenidos de valor para la ciudadanía. Además de su contenido motivacional, estas jornadas suponen también un punto de encuentro intergeneracional, donde jóvenes, profesionales y público en general pueden compartir inquietudes y encontrar nuevas perspectivas.

Las personas interesadas en asistir a la conferencia de Juanma López Iturriaga pueden obtener su entrada de manera totalmente gratuita a través de la plataforma municipal <entrades.onda.es>.

Álvaro Merino

El broche final de Onda Inspira llegará el próximo miércoles, 20 de mayo, con la participación de Álvaro Merino, especialista en desarrollo de equipos de alto rendimiento. Su ponencia se centrará en ofrecer herramientas prácticas para potenciar el talento en entornos profesionales y afrontar los retos del contexto actual.

En este caso, la asistencia requerirá la inscripción previa mediante un formulario disponible en la página web municipal <www.onda.es>, completando así un ciclo que ha logrado reunir en Onda a destacados referentes del deporte, la comunicación y el liderazgo.