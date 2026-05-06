Luz verde definitiva al PAI Belcaire Sur: 12,1 millones para cerrar una herida urbanística de casi dos décadas en Moncofa

Moncofa da por fin el último paso antes de licitar las obras del PAI Belcaire Sur, uno de los proyectos urbanísticos más importantes y esperados de la localidad. Tras cerca de dos décadas de bloqueo, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación que permitirá sacar adelante la rehabilitación integral de este ámbito situado en primera línea de playa, llamado a convertirse en una pieza clave para el futuro urbano y turístico del municipio.

El consistorio ha dado luz verde en pleno a un contrato de 12.122.000 euros, que es la cantidad por la que saldrá a licitación. A partir de este momento, las distintas áreas municipales implicadas en la iniciativa redactarán los pliegos de condiciones y, si nada se tuerce, el objetivo es que este verano el proyecto centrado en finalizar esta urbanización inacabada junto al mar pueda salir a concurso público.

De forma paralela a los trámites necesarios para licitar esta ambiciosa propuesta, el equipo de gobierno (PP), junto con el equipo económico-jurídico, trabaja en la concesión del préstamo necesario para afrontar la finalización de Belcaire Sur, que estará condicionado al importe por el que finalmente se adjudique el proyecto.

Modelo de gestión que no debería repetirse

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, ha señalado que el municipio se encuentra en la fase final de la tramitación para iniciar la rehabilitación integral del área. Andrés ha subrayado que este desarrollo refleja un modelo de gestión urbanística que no debería repetirse, ya que, de haberse ejecutado correctamente en su momento, el espacio estaría ya consolidado y los propietarios habrían asumido los costes de urbanización.

En la situación actual, sin embargo, esos costes deberán ser afrontados por la ciudadanía mediante financiación. Pese a ello, Andrés también ha destacado el potencial del enclave como una oportunidad turística para Moncofa, al tratarse de un espacio en primera línea de playa y coincidir con la zona donde se están construyendo los espigones, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades vinculadas al litoral una vez finalicen las obras.

El PAI Belcaire Sur de Moncofa, una urbanización abandonada y habitada solo por la maleza /

32 parcelas de gran tamaño

El ámbito del PAI Belcaire Sur cuenta con una superficie de 271.000 metros cuadrados, distribuidos en 32 parcelas de gran tamaño. La existencia de multipropiedad eleva la cifra de titulares a más de 70 propietarios, y se prevé que el desarrollo pueda convertirse en un referente del litoral sur tanto de Moncofa como de la provincia de Castellón.

El proyecto contempla parcelas destinadas a hoteles e infraestructuras turísticas, necesarias para impulsar la calidad del destino y reforzar la oferta del municipio en una zona estratégica junto al mar.

Este proyecto tiene su origen hace aproximadamente dos décadas, en pleno auge inmobiliario, cuando se aprobó el sector urbanizable y proliferaron las empresas promotoras, muchas de las cuales han desaparecido con el paso del tiempo.

El alcalde, Wences Alós, ha indicado que la finalización de Belcaire Sur no supone una situación positiva para los vecinos, ya que, aunque el consistorio no tiene deuda y dispone de capacidad máxima de endeudamiento, este proyecto condicionará las cuentas municipales no solo del próximo ejercicio, sino también de los años venideros, afectando al conjunto de los contribuyentes.