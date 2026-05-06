Onda reúne al tejido empresarial para fortalecer la colaboración público privada y sumar competitividad

El Ayuntamiento de Onda ha acogido en La Campaneta el evento ‘Castellón Industrial: Las piezas del trencadís más próspero’, una jornada, organizada por GAIN - Gestión de Áreas Industriales, que ha reunido a representantes del tejido empresarial, institucional y asociativo con el objetivo de impulsar la colaboración y reforzar el ecosistema industrial de la provincia.

Gran ambiente en La Campaneta durante la jornada. / Mediterráneo

El encuentro ha convertido este espacio municipal en un punto de conexión entre empresas, administraciones y agentes económicos, favoreciendo el intercambio de ideas y la generación de nuevas oportunidades. En esta línea, el concejal de Industria de Onda, Vicente Ramón, ha destacado: “Seguimos impulsando espacios como La Campaneta para conectar talento, empresa e instituciones, fortaleciendo nuestro tejido productivo y posicionando Onda como enclave estratégico dentro de la actividad económica de la Comunitat”. “El futuro industrial se construye cuando todas las piezas están bien alineadas: empresas, administraciones y asociaciones trabajando en la misma dirección para generar oportunidades y seguir siendo competitivos”, ha añadido.

Una jornada centrada en la cooperación empresarial

La programación ha arrancado con la bienvenida institucional a cargo del concejal Vicente Ramón y, a continuación, la apertura institucional ha contado con la intervención del diputado provincial de Promoción Cerámica y Económica, Vicente Pallarés, y del director general de Industria de la Conselleria, Julio Delgado.

El evento ha estado conducido por Maribel Vilaplana, quien ha introducido el concepto del ‘trencadís’ como metáfora del ecosistema industrial, poniendo en valor la suma de esfuerzos entre empresas, instituciones y agentes económicos para construir un modelo más sólido, conectado y competitivo.

Asimismo, la secretaria general de FEMEVAL, Empar Martínez, ha ofrecido una intervención centrada en los retos y oportunidades del sector, aportando una visión especializada sobre el contexto actual de la industria.

Networking y dinamización del tejido productivo

Uno de los ejes clave de la jornada ha sido la interacción entre los asistentes, con dinámicas participativas que han favorecido el intercambio directo de experiencias y el conocimiento entre profesionales.

El encuentro ha culminado con un espacio de networking, diseñado para reforzar relaciones, abrir nuevas vías de colaboración y generar sinergias entre empresas y entidades del sector.

Durante toda la jornada, se han habilitado diferentes espacios para presentaciones, acreditaciones y encuentros profesionales, contribuyendo a una organización orientada a maximizar la participación y el contacto entre los asistentes.

Con la celebración de este evento, La Campaneta se consolida como un espacio de referencia para el impulso del emprendimiento, la industria y la innovación, en línea con la estrategia municipal de reforzar la competitividad y generar nuevas oportunidades, especialmente en ámbitos clave como el crecimiento industrial, la diversificación y la modernización de la estructura productiva.