Un pueblo de Castellón denuncia un recorte del 40% en ayudas para prevenir incendios mientras el monte sigue siendo un “polvorín”

Los ayuntamientos afectados por el gran incendio que se declaró en el Alto Mijares en marzo el 2023 llevan meses advirtiendo de que el monte sigue en una situación crítica, con zonas sin recuperar, restos de madera acumulados y actuaciones pendientes para reducir el riesgo de que un nuevo fuego vuelva a tener consecuencias devastadoras.

Sin embargo, Montanejos ha denunciado públicamente que recibirá en 2026 un total de 18.671,16 euros del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de la Generalitat Valenciana, una cantidad que confirma la tendencia a la baja en la financiación destinada al municipio para prevenir incendios forestales.

El Ayuntamiento ha aprobado la aceptación de esta subvención, que se destina a financiar actuaciones incluidas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Entre ellas figuran el mantenimiento de zonas forestales, la mejora de infraestructuras, la adecuación de puntos estratégicos y otros trabajos destinados a facilitar las labores de extinción en caso de emergencia.

La cuantía asignada para 2026 supone un recorte cercano al 40% respecto a la ayuda recibida en 2023. Entonces, durante el anterior gobierno autonómico, el municipio percibió 30.604,23 euros, frente a los 18.671,16 euros concedidos ahora. La diferencia supera los 11.900 euros en apenas tres ejercicios.

La reducción también se aprecia respecto al último año. En 2025, Montanejos recibió 23.774,20 euros, lo que supone 5.103,04 euros más que la cantidad aprobada para 2026. Esta evolución limita el margen de actuación del consistorio en un término municipal con una amplia superficie forestal y una elevada presión turística en determinadas épocas del año.

Trabajos forestales en el municipio. / MEDITERRÁNEO

Desastre ecológico

El recorte llega en un contexto especialmente sensible para la comarca. Hace menos de dos meses, Mediterraneo se hizo eco de la situación actual, con motivo del tercer aniversario del incendio forestal declarado el 23 de marzo de 2023 en Villanueva de Viver, que acabó convirtiéndose en uno de los mayores desastres ecológicos sufridos por el Alto Mijares.

Aquel fuego arrasó 4.723 hectáreas entre Castellón y Teruel, de las que 3.866 correspondían al Alto Mijares. Aunque se originó en Villanueva de Viver, las llamas se extendieron rápidamente a otros municipios de la comarca. En Montanejos ardieron unas 1.093 hectáreas, cerca del 25% de su término municipal.

La magnitud del incendio obligó a desalojar a cerca de 1.800 vecinos y mantuvo el fuego activo durante 20 días. Tres años después, los alcaldes de los municipios afectados han insistido en que la recuperación del monte avanza con lentitud y que todavía quedan tareas pendientes, especialmente en la retirada de leña y en la ejecución de actuaciones preventivas.

Bomberos de la Diputación tratando de sofocar las llamas, hace tres años. / Bombers Diputació de Castelló

En el caso de Montanejos, su alcalde, Miguel Sandalinas, ya advirtió entonces de que quedaban pilas de troncos amontonadas en varias zonas del término, lo que ofrecía una imagen de abandono y convertía el monte en una especie de “reservorio de madera”. También lamentó que no se estuviera actuando con la suficiente intensidad para evitar que una situación similar pudiera repetirse.

Desde el consistorio subrayan ahora la importancia de mantener las inversiones en prevención de incendios forestales en una zona especialmente vulnerable. La reducción progresiva de las ayudas, sin embargo, condiciona el alcance de las intervenciones previstas y vuelve a situar el foco en la necesidad de reforzar los medios para proteger el monte del Alto Mijares. Además, desde el consistorio recuerdan que el municipio cuenta con una elevada presión turística en determinadas épocas del año, factores que incrementan el riesgo de incendios.