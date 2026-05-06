Soneja vive en Boisseuil un nuevo capítulo de su hermanamiento con Francia

40 vecinos de Soneja, entre ellos 8 niños, han participado en el viaje de intercambio con la localidad francesa de Boisseuil con motivo del hermanamiento entre ambos municipios. La expedición, organizada por la Asociación Hermanamiento Soneja, partió el miércoles 29 de abril y regresó el domingo 3 de mayo, aprovechando el puente del 1 de mayo. En representación del Ayuntamiento han asistido el alcalde, Benjamín Escriche; el primer teniente de alcalde, Liberto Soriano; y la concejala delegada del Hermanamiento con Boisseuil, María Jesús Punter, quienes han participado activamente en los actos institucionales y sociales del programa.

Durante varios días, los participantes han disfrutado de un completo programa de actividades culturales, sociales y festivas organizadas junto a las familias anfitrionas francesas. La llegada tuvo lugar el jueves 30 de abril, con una cálida bienvenida en el Espacio del Crouzy, donde los vecinos fueron recibidos por sus familias, con las que compartieron comidas y momentos de convivencia durante todo el fin de semana.

Cultura, gastronomía e historia

El viernes 1 de mayo se realizó una visita al entorno de Saint-Auvent, donde los participantes pudieron conocer un pueblo con gran encanto, incluyendo una escuela que conserva su estructura original de los años 70. La jornada continuó con un picnic comunitario y visitas a otros enclaves de interés como Montrol-Sénard. Por la noche, tuvo lugar una cena conjunta acompañada de animación musical.

Publicación de Facebook sobre el acto en el viaje a Francia.

Uno de los momentos más destacados del viaje fue la participación de la batucada de Soneja, que el viernes ofreció una actuación muy especial junto a un grupo de animación local. La interacción entre ambas formaciones musicales resultó especialmente enriquecedora y fue muy bien recibida por el público. Además, el sábado por la tarde, los integrantes de la batucada organizaron un taller participativo que permitió compartir su cultura musical con vecinos de Boisseuil.

La jornada del sábado estuvo dedicada principalmente a la convivencia con las familias, con distintas propuestas como visitas a Limoges, comidas en espacios emblemáticos como Les Halles o excursiones al castillo de Chalucet. Por la noche, se celebró la cena oficial del hermanamiento, que puso el broche festivo al encuentro.

María Jesús Punter, concejala delegada del hermanamiento con Boisseuil, ha querido destacar al cierre del viaje que “este tipo de encuentros consolidan una relación que va mucho más allá de lo institucional. Hablamos de familias, de amistades que perduran en el tiempo y de una experiencia única para nuestros vecinos y vecinas. Además, es especialmente ilusionante ver cómo cada vez participan más jóvenes, lo que garantiza el futuro de este hermanamiento”.

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Con esta nueva visita, Soneja y Boisseuil continúan fortaleciendo un vínculo que sigue creciendo año tras año gracias al compromiso de sus ciudadanos.