Alcalà cubrirá una piscina en desuso para ampliar el gimnasio de sus jubilados

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha adjudicado las obras de ampliación del gimnasio de la sede de la asociación local de jubilados, con el fin de incrementar la superficie de la sala de musculación que recibe, a diario, a una gran cantidad de usuarios.

En concreto, semanalmente se ejercitan en torno a 185 personas, en horarios de mañana y tarde y organizados en grupos, según su nivel.

La ampliación se realizará sumando el espacio que ocupa ahora una piscina interior cubierta, que se encuentra infrautilizada. Las obras prevén cubrir el vaso de la piscina con un forjado y sustituir la cubierta de metacrilato con paneles sándwich, para conseguir un mejor aislamiento térmico y acústico y evitar filtraciones. La obra tiene un coste de 24.900 euros y un período de ejecución de dos meses.

Otra foto de la visita. / Mediterráneo

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha conocido esta instalación en la que se desarrollan distintos programas de promoción de la salud y el envejecimiento activo de las personas mayores, que reciben una subvención por parte de la Generalitat.

El alcalde, Francisco Juan, ha aprovechado la visita para informar a los miembros de la Asociación de Jubilados de Alcalà de Xivert y usuarios y usuarias sobre estas obras. El primer edil destacaba que “junto a la Asociación, detectamos que existía una necesidad de ampliar ese espacio y vimos que la mejor solución es la que hemos adoptado, con el fin de seguir promoviendo hábitos de vida saludable y el bienestar de nuestros mayores”.