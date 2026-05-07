Almassora renueva el albergue y el mirador de Santa Quitèria como nuevo balcón turístico del Millars

El entorno de Santa Quitèria estrena imagen en Almassora. El Ayuntamiento da por finalizadas las obras de adecuación del espacio que rodea el puente sobre el Millars, declarado bien de interés cultural (BIC), tras la recepción positiva de los trabajos. La actuación supone un paso importante en la recuperación de uno de los parajes más emblemáticos del municipio, junto al río.

La alcaldesa, María Tormo, ha visitado el renovado espacio junto a la concejala de Turismo, Silvana Rovira; el edil de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí; y técnicos municipales para comprobar el resultado final de una intervención que cambia por completo la imagen del enclave y refuerza su atractivo como espacio de naturaleza, patrimonio y turismo.

La alcaldesa, María Tormo; y los concejales Vicente Martínez-Galí y Silvana Rovira comprobaron el resultado de las obras. / Mediterráneo

El proyecto ha permitido rehabilitar de forma integral el albergue municipal y el bar situado en este entorno, además de mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la digitalización de las instalaciones. También se ha renovado la plaza-mirador, donde se han instalado varias pérgolas fotovoltaicas y nuevos aseos, creando un espacio más cómodo y preparado para recibir a vecinos y visitantes.

La actuación ha incluido, además, mejoras paisajísticas junto al río Millars, con el objetivo de integrar el entorno natural en la experiencia del visitante y convertir Santa Quitèria en un auténtico balcón turístico sobre este paraje.

Otra foto de cómo luce el espacio tras finalizar las obras, / Mediterráneo

Espacio emblemático para la localidad

“Culminamos una actuación muy importante para Almassora, en un espacio emblemático de nuestro patrimonio natural e histórico para el disfrute de vecinos y visitantes”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo.

La finalización de los trabajos llega en un momento especialmente simbólico, a pocos días de la tradicional romería a Santa Quitèria, una de las citas más queridas por los almassorins. “Era una prioridad que este entorno estuviera preparado para una fecha tan significativa para nuestro pueblo”, ha destacado Tormo.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Vialobra con una inversión de 2.450.862,40 euros. El proyecto cuenta con financiación europea y se enmarca en el Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico del Ministerio de Industria y Turismo, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Otra foto de la visita. / Mediterráneo

Patrimonio y turismo

Para la alcaldesa, esta actuación “combina la conservación del patrimonio con nuevas oportunidades para impulsar un turismo sostenible y de calidad”. En este sentido, Tormo ha subrayado que la recuperación de Santa Quitèria forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por poner en valor los recursos naturales y culturales de Almassora como elementos de desarrollo y atractivo para el municipio.

De forma paralela, el consistorio trabaja ya en la futura gestión del albergue municipal. Una comisión técnica será la encargada de definir el modelo de funcionamiento de estas instalaciones, con el objetivo de garantizar un uso responsable, sostenible y vinculado al valor ambiental y patrimonial del enclave.