Arrancan las obras del primer ecoparque fijo de Orpesa para modernizar la gestión de residuos

La construcción del primer ecoparque fijo de Oropesa del Mar ya es una realidad. El municipio ha iniciado las obras de una infraestructura clave para optimizar la gestión y el tratamiento de residuos, así como para fomentar prácticas más sostenibles entre la ciudadanía.

Los trabajos están siendo ejecutados por el Consorcio Provincial de Residuos C1, después de la concesión de la correspondiente licencia de obras por parte del Ayuntamiento. Se trata de una actuación considerada estratégica para reforzar la mejora de los servicios públicos y avanzar en materia de sostenibilidad ambiental.

El nuevo ecoparque estará ubicado junto a la depuradora y contará con una superficie total de 2.900 metros cuadrados. La instalación dispondrá de diferentes áreas funcionales destinadas a la correcta recogida, clasificación y almacenamiento de residuos.

Entre los espacios previstos se incluyen oficina y recepción, almacén, aula medioambiental y zona de preparación para la reutilización, además de un porche para el almacenamiento de residuos peligrosos, centro de transformación, un amplio patio abierto para el almacenamiento de residuos, zona de paso de vehículos y área ajardinada.

Además, para facilitar el acceso de los usuarios y mejorar la logística del servicio, se está construyendo un vial de acceso directo a las instalaciones.

El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, en una visita al inicio de los trabajos, ha destacado la importancia de esta actuación para el municipio. / MEDITERRÁNEO

El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, ha destacado la importancia del inicio de estos trabajos. “El inicio de estas obras supone un paso decisivo hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente”, ha señalado.

Albert ha recordado que este ecoparque es una infraestructura "cuyo proyecto se inició" siendo él alcalde. "Al volver a gobernar detectamos que no se habia avanzado, incluso que, la ubicación había sido alterada pro los gobernantes anteriores", ha afirmado. “Se estudió con técnicos del Ayuntamiento y del Consorcio ubicarlo en los terrenos ya pensados anteriormente y se retomó la primera ubicación, ya que se consideraba que produciría menos molestias y el acceso era mucho más adecuado”, ha añadido el primer edil.

Un proyecto para responder a una demanda vecinal

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Juárez, ha puesto en valor el trabajo desarrollado para alcanzar este punto. El edil ha señalado que ha mantenido “contacto continuado con el gerente del Consorcio” y que ha contado “en todo momento con el apoyo de los técnicos del Ayuntamiento”.

“Me siento orgulloso de estar en este punto”, ha afirmado Juárez, quien ha subrayado que el proyecto permitirá dar respuesta a la necesidad de contar con un espacio adecuado para gestionar correctamente los residuos especiales.

“Con este proyecto damos respuesta a la necesidad de contar con un espacio adecuado donde gestionar correctamente los residuos especiales, facilitando a la ciudadanía un servicio accesible y contribuyendo a la protección de nuestro entorno natural”, ha destacado el concejal.

Desde el Ayuntamiento han agradecido expresamente la colaboración y el trabajo realizado por el Consorcio Provincial de Residuos C1, así como la implicación de los funcionarios municipales, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para hacer posible el desarrollo de una infraestructura que consideran “muy necesaria” para el municipio y que responde a una demanda creciente de los vecinos.

La actuación ya había dado un paso administrativo clave el pasado mes de febrero, cuando se anunció la adjudicación de las obras a Becsa por 961.299,95 euros, con cofinanciación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation EU. Entonces se avanzó que el nuevo ecoparque sustituirá al actual ecoparque móvil y que no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento, al estar financiado por el Consorcio Provincial de Residuos.

Con el inicio de las obras, Oropesa avanza en su compromiso con la sostenibilidad, la mejora de los servicios públicos y el cuidado del medio ambiente, con una infraestructura estable, moderna y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio.