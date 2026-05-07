Burriana licita la ampliación del cementerio con 260 nuevos nichos

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado el proceso de licitación para acometer una nueva ampliación del cementerio municipal, una actuación que prevé la construcción de 260 nuevos nichos y que responde a la necesidad de seguir incrementando la capacidad del recinto. El proyecto, valorado en algo más de 400.000 euros, se financiará a través de una modificación de crédito aprobada en el pleno celebrado el pasado mes de abril.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen de plazo hasta el 18 de mayo para presentar sus ofertas. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, según recoge la documentación técnica de la actuación.

La intervención se enmarca en la cuarta fase de ampliación del cementerio municipal y da continuidad a las actuaciones ya desarrolladas los últimos años en la misma dirección, hacia la CV-18. En fases anteriores se construyeron en esa zona 200 nichos y 72 columbarios, consolidando así un crecimiento progresivo del camposanto hacia la parcela anexa al recinto actual.

El nuevo proyecto contempla la urbanización completa del ámbito de actuación y la construcción de dos bloques longitudinales que albergarán 136 y 124 nichos, respectivamente, distribuidos en cuatro alturas. En total, la intervención afecta a una superficie aproximada de 685 m2 en la que se integrarán tanto los nuevos módulos funerarios como la adecuación del entorno.

Ejecución técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto apuesta por sistemas de nichos prefabricados de hormigón, una solución que permite reducir los plazos de ejecución y facilita el cumplimiento de la normativa autonómica en la materia. Los bloques incorporarán además elementos de protección como voladizos de acero inoxidable en la cara sur, diseñados para generar sombra y contribuir a la conservación de las estructuras frente a la exposición solar.

La actuación no se limita a la edificación de los nichos, sino que incluye también la dotación de servicios básicos para el funcionamiento del conjunto. Está prevista la instalación de redes de drenaje para la evacuación de aguas pluviales, así como el abastecimiento de agua potable mediante tomas distribuidas en el recinto. También se habilitará un sistema de riego para las zonas ajardinadas y una red eléctrica destinada al alumbrado y otros servicios.

Asimismo, el proyecto contempla la pavimentación de los viales interiores y la instalación de mobiliario urbano, con la colocación de bancos, papeleras y una fuente en el eje central del espacio, que actuará como elemento estructurador del conjunto.

En paralelo, la actuación incorpora una intervención paisajística con la plantación de arbolado y la creación de zonas verdes. Está prevista la incorporación de moreras, así como la adecuación de áreas ajardinadas que contribuyan a integrar visualmente la ampliación en el entorno existente.