Dos centros de salud muy esperados se abren camino en Castellón

La Generalitat Valenciana mueve ficha para que los futuros centros de salud de Almassora y Orpesa sigan adelante. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este miércoles las resoluciones por las que acepta las parcelas cedidas por ambos ayuntamientos, un trámite necesario para que estos dos proyectos sanitarios puedan continuar su recorrido.

En Almassora, la Generalitat acepta la cesión de la parcela dotacional sanitaria 13-E, realizada por el Ayuntamiento mediante la figura de mutación demanial externa. El terreno tiene 2.439,91 metros cuadrados, es de titularidad municipal y está situado junto a la actual área asistencial, en una zona próxima a la residencia de la tercera edad Vicent Vilar Morellà.

La parcela queda así adscrita a la Generalitat para la futura construcción del nuevo centro de salud Sant Pere, que está llamado a sustituir a las actuales instalaciones, construidas en 1986 y consideradas ya obsoletas. La resolución deja claro que el suelo deberá mantener su destino sanitario, ya que, si dejara de utilizarse para este fin, revertiría al Ayuntamiento.

Almassora cierra la fase del suelo

El proyecto del nuevo centro de salud Sant Pere no nace de ahora. Acumula más de dos años de tramitación administrativa y urbanística durante esta legislatura. El proceso comenzó en abril de 2024, cuando el Ayuntamiento inició la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para recalificar los terrenos, hasta entonces catalogados como zona verde, y permitir su uso sanitario.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, en el solar donde proyectan el ambulatorio. / Mediterráneo

En julio se aprobó la evaluación ambiental de esa modificación y, en febrero de 2025, el pleno dio luz verde definitiva al cambio urbanístico. Más tarde, en noviembre de 2025, el Ayuntamiento acordó la cesión de la parcela a la Generalitat, un acuerdo que fue ratificado definitivamente en enero de 2026.

La aceptación publicada ahora en el DOGV completa la fase patrimonial del suelo y permite mirar ya hacia la parte más técnica del proyecto. De hecho, la Conselleria de Sanidad trabaja en el plan funcional del futuro centro, el documento que definirá las necesidades asistenciales y servirá de base para licitar la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Orpesa reserva el solar para el centro sanitario

También en Orpesa se ha publicado este miércoles la aceptación por parte de la Generalitat de la cesión gratuita de una parcela municipal situada en la calle Severo Ochoa, número 9, donde deberá construirse y ponerse en funcionamiento el futuro centro de salud del municipio.

El terreno tiene 7.149 metros cuadrados y forma parte del proyecto de reparcelación del sector Els Quarts. El pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión gratuita el pasado 30 de enero de 2026 y la Conselleria de Sanidad elevó la propuesta de aceptación a la Dirección General de Patrimonio el 12 de febrero.

El objetivo es construir el futuro centro de salud en esta parcela de 7.500 m² de la zona de Els Quarts, muy próxima al casco urbano de la localidad. / Eva Bellido

En este caso, la resolución fija que la parcela deberá destinarse a la construcción y puesta en marcha del nuevo centro de salud en un plazo máximo de cinco años. Si no se cumple esa condición, la cesión quedaría sin efecto y el inmueble volvería al Ayuntamiento. Además, el uso sanitario deberá mantenerse durante los 30 años siguientes.

El futuro centro de salud de Orpesa es una actuación reclamada desde hace años. Las instalaciones actuales se han quedado pequeñas para atender las necesidades de la población, especialmente en los periodos de mayor afluencia turística.

La parcela fue adquirida por el Ayuntamiento en mayo de 2021 a un propietario privado por 1,2 millones de euros. En un primer momento, el consistorio planteó destinar este solar a dos proyectos: el nuevo centro de salud y una residencia para la tercera edad. Sin embargo, tras las últimas reuniones con representantes del Consell, el Ayuntamiento optó por reservar todo el espacio para el recinto sanitario, después de que la Generalitat trasladara la necesidad de contar con más metros cuadrados.

La alcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya, ya explicó que una parte del terreno se encuentra en una zona potencialmente inundable, próxima al barranco. Por ello, la intención municipal pasa por dejar ese espacio para otros usos, como aparcamientos, y desplazar el edificio sanitario a una zona más adecuada de la parcela.

Esa solución permitiría, además, disponer de margen para futuras ampliaciones y para incorporar servicios reclamados por el municipio, como una unidad de rehabilitación.