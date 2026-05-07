Política
Compromís urge blindar el litoral de Almassora antes de hacer más ampliaciones en el puerto
El portavoz provincial de la formación, David Guardiola, exige garantías ambientales ante la nueva ampliación prevista en PortCastelló
Compromís per Almassora ha manifestado su preocupación ante los anuncios sobre nuevas inversiones y posibles ampliaciones en PortCastelló vinculadas al impulso de la energía eólica marina y otras necesidades comerciales o estructurales. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado provisionalmente una ayuda de más de 50 millones de euros para la ampliación del muelle de costa de la dársena sur del Port de Castelló dentro del programa Port-Eolmar.
El concejal y portavoz provincial de Compromís, David Guardiola, ha asegurado que “cualquier ampliación del puerto, ya sea por necesidades comerciales, estructurales o vinculadas a la energía eólica marina, debe pasar prioritariamente por la consolidación de la protección de la costa de Almassora”.
Guardiola ha denunciado que las ampliaciones sistemáticas del puerto “se han realizado durante años sin cumplir adecuadamente la declaración de impacto ambiental” y ha remarcado que eso “ha provocado una regresión muy grave del litoral de Almassora”.
En este sentido, el representante valencianista ha defendido que “antes de autorizar cualquier nueva ampliación, primero deben ejecutarse las actuaciones pendientes para proteger nuestra costa, especialmente la protección del Pla de la Torre”.
Desde Compromís per Almassora insisten en que no se pueden repetir los errores del pasado y reclaman que cualquier proyecto de futuro para el Port de Castelló incorpore garantías ambientales reales y soluciones efectivas para frenar la regresión de la costa del municipio.
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