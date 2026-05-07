Costas trasvasará 19.000 m³ de arena para reforzar la playa Norte de Peñíscola

El servicio provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acelera los trabajos de adecuación de la playa Norte de Peñíscola, una intervención que tendrá como eje principal el trasvase de 19.000 metros cúbicos de arena desde la playa Sur hasta el tramo final del arenal más septentrional.

Los trabajos se desarrollarán durante los próximos 40 o 50 días y la previsión es que estén finalizados durante la primera quincena de junio, antes del inicio de la temporada turística de verano. Las labores se centrarán en el último tramo de 700 metros de la playa Norte, una zona en la que se pretende ganar superficie útil de playa y mejorar las condiciones del litoral.

Las tareas contemplan la extracción de arena mediante el dragado de la playa Sur para su posterior traslado a la playa Norte. Con ello, Costas busca corregir los desequilibrios sedimentarios que se producen en distintos puntos del litoral, donde existen zonas de sobreacumulación de arena y otras con tendencia a la erosión.

Otra foto de trabajos en el litoral de Peñíscola. / Mediterráneo

Ganar metros de playa

Además del aporte de arena, el proyecto incluye el desplazamiento de un tramo del actual murete para sustituirlo por otro más cercano al paseo marítimo, lo que permitirá ganar metros de playa. También se repararán estructuras de acceso, elementos del paseo y pasarelas de madera, y se llevará a cabo la reforestación del sistema dunar con flora autóctona.

Desde el Ayuntamiento de Peñíscola han advertido de que las obras supondrán cortes intermitentes al paso de peatones en el paseo marítimo, que se aplicarán por tramos conforme avance la actuación. El consistorio ha señalado que irá informando de las afecciones a través de sus canales oficiales y mediante señalización provisional en la zona de obra.

Inversión conjunta de 770.000 €

La intervención en Peñíscola forma parte de una actuación conjunta impulsada por Costas para el trasvase de arena en varias playas de la provincia de Castellón. Según la información trasladada por Subdelegación, el presupuesto global de estas actuaciones asciende a 769.236,66 euros y comprende operaciones en la playa Norte de Peñíscola y sus homólogas en Orpesa y Benicàssim.

En conjunto, el volumen total previsto de arena a movilizar es de unos 45.000 metros cúbicos. En el caso de Peñíscola, el material se trasvasa desde la playa Sur hasta la playa Norte. En el entorno de Castelló, por su parte, la arena acumulada al norte del puerto se destina a reforzar las playas del norte de Orpesa y de Benicàssim, con volúmenes parciales próximos a los 15.000 metros cúbicos en cada punto de destino.

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Este tipo de actuaciones se enmarca en la gestión de sedimentos que la Dirección General de la Costa y el Mar impulsa para corregir los desequilibrios del litoral provocados, entre otros factores, por la existencia de barreras al transporte natural de arena. Costas subraya que estos trabajos requieren coordinación entre administraciones, tanto por las cuestiones logísticas como por las medidas ambientales que deben adoptarse durante la ejecución.

En este sentido, la Generalitat participa en la coordinación de las medidas precautorias vinculadas a la protección ambiental, especialmente en relación con la nidificación de aves protegidas en el entorno. Los ayuntamientos, por su parte, colaboran en la explicación y divulgación de la necesidad de gestionar los sedimentos de forma solidaria entre términos municipales.

También el puerto de Castellón colabora en la búsqueda de soluciones para el transporte de arena mediante camiones desde la playa apoyada en el dique portuario, con trayectos que permitan minimizar las molestias en la playa del Pinar.

Intervención en Burriana

La actuación de Peñíscola se suma a otros trabajos recientes de preparación del litoral en la provincia, como los desarrollados en Burriana. En este municipio, el Ayuntamiento ha intensificado las labores de adecuación de sus playas con el acopio, cribado y almacenamiento de más de 5.000 toneladas de grava acumuladas tras los últimos temporales en la playa del Grao y otros puntos de la costa.

En Burriana, estos trabajos tienen como objetivo despejar la superficie de arena fina y facilitar que Costas pueda trasladar posteriormente los sedimentos a la playa de Santa Bárbara y otros municipios de la provincia. De forma complementaria, el consistorio ha iniciado la instalación de 16 pasarelas en las playas del Arenal, la Malvarrosa y el Grao, que suman más de un kilómetro y medio de longitud, con 320 metros adaptados para personas con movilidad reducida.

Con estas intervenciones, Costas y los municipios del litoral castellonense avanzan en la puesta a punto de las playas de cara al verano, combinando actuaciones de regeneración, mantenimiento, accesibilidad y protección ambiental.