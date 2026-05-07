El Estado pone precio a una iglesia de Burriana tras 60 años de misas: 101.565 euros por la parroquia del Carmen

El Estado ha iniciado el procedimiento para vender de forma directa al Obispado de Segorbe-Castellón la parroquia del Carmen del Puerto de Burriana, un inmueble que, pese a su uso como espacio de culto desde hace seis décadas, sigue siendo de titularidad estatal.

Así lo recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que da inicio al expediente de enajenación mediante adjudicación directa al considerarse al Obispado ocupante de buena fe. En términos jurídicos y administrativos, esta figura describe a aquella entidad que ha mantenido la posesión y el uso del inmueble de forma pública y notoria durante un periodo prolongado.

El edificio, situado en la avenida Mediterráneo, cuenta con una superficie de 235 m2 y ha sido tasado en 101.565,42 euros.

Fuentes del Obispado de Segorbe-Castellón han confirmado el inicio del procedimiento, aunque han optado por la prudencia, declinando realizar valoraciones detalladas hasta que el proceso administrativo sea definitivo.

Más allá del trámite administrativo, la operación apunta a la regularización de una situación poco habitual: la existencia de una parroquia que no es propiedad de la institución que la utiliza. El templo, inaugurado en 1963, ha venido funcionando de manera continuada como espacio eclesial en el Puerto, en un contexto en el que la titularidad del suelo y de los inmuebles en la zona portuaria ha estado históricamente vinculada al Estado.

Durante seis décadas, el culto se ha mantenido de forma ininterrumpida, mientras el armazón legal del edificio permanecía en un limbo de titularidad pública.

El procedimiento que ahora se abre no es automático. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece un plazo de diez días para que otros posibles interesados puedan presentar solicitudes o alegaciones. No obstante, dado que la iniciativa nace de la voluntad de regularización de una situación de hecho plenamente aceptada, es de esperar que el proceso culmine en los próximos meses con la correspondiente orden ministerial de enajenación y la posterior firma de la escritura.

Otras gestiones previas

Este movimiento no es ajeno a los intentos previos de clarificar la situación patrimonial del entorno. Ya en 2015, el Ayuntamiento inició gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para lograr la cesión de las parcelas sobre las que se asientan tanto la iglesia como parte de la rotonda de acceso al puerto, en una zona entonces afectada por la normativa de Costas. El objetivo municipal pasaba por destinar esos suelos a usos de interés general, entre ellos el mantenimiento del uso litúrgico del templo.

Aquel proceso evidenciaba la complejidad administrativa de unos terrenos cuya configuración actual es fruto de distintas figuras de titularidad pública. En paralelo, y ya en la actualidad, el Estado cedió en 2023 al Ayuntamiento la parcela contigua a la iglesia para la construcción de un edificio polifuncional que incluirá un centro de salud.