Juanma Iturriaga llena el Teatro Mónaco en una nueva cita de ‘Onda Inspira’

El Teatro Mónaco de Onda ha vuelto a llenarse con motivo de la conferencia de Juanma López Iturriaga, protagonista de una nueva sesión del programa ‘Onda Inspira’. El exjugador internacional de baloncesto y reconocido comunicador ha conectado con el público ondense a través de una charla centrada en el liderazgo, la comunicación y la importancia del trabajo en equipo tanto en el deporte como en la vida profesional y personal.

Iturriaga, subcampeón olímpico con la selección española y ganador de dos Copas de Europa, siete ligas y tres Copas del Rey durante su etapa en el Real Madrid, ha repasado algunas de las experiencias y aprendizajes que marcaron su trayectoria deportiva y su posterior salto al mundo de la comunicación y la divulgación.

El evento ha registrado una gran acogida por parte del público, consolidando una vez más el éxito del ciclo ‘Onda Inspira’. En este sentido, el concejal de Ciudad Saludable de Onda, Paco Pastor, ha destacado que Onda Inspira “se ha consolidado como un espacio donde escuchar a personas que han alcanzado grandes metas y que comparten con nosotros aprendizajes valiosos sobre esfuerzo y trabajo en equipo”. Asimismo, ha subrayado que “este tipo de iniciativas convierten a Onda en un punto de encuentro para reflexionar, aprender y seguir creciendo a nivel personal y colectivo”.

El Teatro Mónaco de Onda ha vuelto a llenarse con motivo de la conferencia de Juanma Iturriaga. / MEDITERRÁNEO

Álvaro Merino cerrará la presente edición

El ciclo concluirá su programación de este año el próximo 20 de mayo a las 19.00 horas en el espacio cultural La Cassola con la última conferencia prevista, a cargo de Álvaro Merino. Experto en talento y liderazgo con amplia experiencia en el mundo del deporte y la empresa, Merino ha sido director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid y actualmente trabaja en el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

En esta última ponencia, el experto compartirá claves para construir equipos sólidos y afrontar los desafíos del entorno profesional actual. La asistencia será gratuita previa inscripción a través del formulario habilitado en la página web municipal onda.es.

Un consolidado historial de grandes referentes

Cabe destacar que el ciclo ‘Onda Inspira’ se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas de la agenda municipal vinculada al bienestar emocional, el crecimiento personal y la motivación, acercando a Onda a referentes nacionales del deporte, la comunicación y el desarrollo personal.

La presente edición arrancó el pasado mes de marzo con la exitosa ponencia de Toni Nadal, quien llenó el Teatro Mónaco hablando sobre autoexigencia, compromiso y gestión de la adversidad. Asimismo, por los escenarios de 'Onda Inspira' han pasado en ediciones anteriores figuras muy queridas y destacadas, como la reconocida escritora y divulgadora en inteligencia emocional Elsa Punset; el laureado deportista olímpico Saúl Craviotto, quien expuso su visión sobre la disciplina y la superación; y la dietista-nutricionista ondense Raquel Casares.