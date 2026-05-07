Luto en Benicàssim por Valeria: "Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre"

Benicàssim está de luto por la muerte de Valeria, una alumna de 14 años del IES Violant de Casalduch que falleció el pasado martes tras no poder superar una enfermedad. La comunidad educativa del centro de secundaria ha querido despedirla con unas palabras llenas de cariño, dolor y recuerdo, en un mensaje que refleja la profunda huella que la joven deja entre quienes la conocieron.

“Hoy tenemos que decir adiós a alguien que no debería haberse marchado tan pronto”, expresa el texto difundido desde el instituto en redes sociales, unas líneas marcadas por la tristeza ante una pérdida “muy injusta” y difícil de explicar con palabras.

Desde el IES Violant de Casalduch recuerdan a Valeria como una persona especial, cercana y luminosa, “de esas que siempre querrías tener cerca”, con una sonrisa “mágica y contagiosa”. Un recuerdo que sus compañeros, profesores y toda la comunidad educativa quieren mantener vivo a través de los buenos momentos compartidos, las experiencias, las risas y el cariño recibido.

El mensaje concluye con una despedida tan breve como emotiva: “Has marchado demasiado pronto, pero tu recuerdo durará para siempre. Te queremos, Valeria”.

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La muerte de la joven ha causado una profunda conmoción en Benicàssim, especialmente entre sus familiares y amigos. Desde este periódico nos solidarizamos con ellos y les mandamos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz.