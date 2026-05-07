Nuevo maratón de entrevistas de trabajo en Castellón: 25 compañías participan en una jornada clave para el empleo

Nules ha celebrado este jueves la III edición de Som Talent Nules, una iniciativa que se consolida como un punto de encuentro entre el tejido empresarial y el talento local, con el objetivo de fomentar el empleo y mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía.

El evento ha tenido lugar en el Local Multifuncional de Nules y ha registrado una alta participación, con centenares de personas que han visitado este foro a lo largo de la jornada. La cita ha contado también con la presencia del alcalde de Nules, David García; la concejala de Políticas de Empleo, Rosa Ventura; la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, M. Dolores Guillamón; el primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local, César Estañol; la segunda teniente de alcalde, Blanca Silvestre; y el concejal de Personal y Contratación, Adrián Sorribes.

El alcalde de Nules y la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, entre otros, han acudido al Local Multifuncional de Nules. / MEDITERRÁNEO

Esta tercera edición ha combinado dos grandes áreas de actividad: por una parte, un foro de empleo con entrevistas de trabajo rápidas, y por otra, una zona de stands informativos orientados al asesoramiento laboral y formativo.

Un maratón de entrevistas para acercar oportunidades laborales

El Foro de Empleo Som Talent Nules está dirigido a personas de Nules y de poblaciones cercanas que se encuentren en proceso de búsqueda de empleo o que quieran mejorar su situación profesional.

La dinámica de la jornada ha consistido en un maratón de entrevistas laborales, en el que empresas de la población y de los alrededores han podido conocer de primera mano a las personas candidatas que han presentado su solicitud a las ofertas disponibles.

La organización ha destacado la excelente acogida de esta tercera edición, especialmente porque las plazas destinadas a empresas participantes se han agotado completamente. En total, han participado 25 empresas entrevistadoras y cerca de 20 stands informativos, una cifra que confirma el crecimiento y la consolidación del evento.

Las cifras de Som Talent Nules 25 empresas entrevistadoras han participado en esta tercera edición.

han participado en esta tercera edición. Cerca de 20 stands informativos han ofrecido asesoramiento laboral y formativo.

han ofrecido asesoramiento laboral y formativo. Centenares de personas han visitado el foro durante la jornada.

han visitado el foro durante la jornada. Dos talleres prácticos han complementado la programación.

Como complemento al Foro de Empleo Som Talent Nules, se han ofertado también dos talleres prácticos enfocados a mejorar la empleabilidad de las personas asistentes: uno de revisión de currículums y otro para obtener una fotografía profesional para el currículum.

Numerosas personas han visitado este foro a lo largo de la jornada. / MEDITERRÁNEO

Además, el acto ha contado con una zona de charlas y conferencias centradas en estrategias y recursos para optimizar el proceso de búsqueda de empleo.

Desde la Concejalía de Políticas de Empleo se ha puesto en valor el impacto positivo que este tipo de iniciativas tienen sobre el tejido empresarial y social del municipio, “reforzando la conexión entre las empresas y el talento de proximidad y consolidando Som Talent Nules como una cita imprescindible en el calendario de empleo de la comarca de la Plana Baixa”, apunta la concejal Rosa Ventura.