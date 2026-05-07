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El PSOE denuncia que Benicàssim sigue sin viviendas protegidas mientras suben los precios

Los socialistas proponen destinar el espacio municipal de la calle dels Dolors a pisos asequibles ante la falta de VPO

Panoràmica de Benicàssim.

Panoràmica de Benicàssim. / Turisme Comunitat Valenciana

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benicàssim

El PSPV-PSOE de Benicàssim critica la ausencia total de políticas de vivienda social en el municipio y ha alertado del "grave problema" de acceso a la vivienda que sufren vecinos, jóvenes y trabajadores como consecuencia del "encarecimiento del suelo y de la falta de respuesta del gobierno local del PP".

La portavoz socialista, Paloma Pascual, ha criticado que “desde que Susana Marqués es alcaldesa no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial en Benicàssim, mientras el precio de la vivienda no deja de subir y de expulsar a nuestros jóvenes”. En este sentido, ha señalado que “muchas personas que trabajan en Benicàssim no pueden permitirse vivir aquí, y eso es un problema estructural que el PP ha decidido no afrontar”.

Pascual ha puesto como ejemplo la situación del solar municipal situado en la calle dels Dolors, adquirido en su día por el Ayuntamiento y que, según ha denunciado, “lleva años completamente abandonado y sin ningún uso útil para la ciudadanía”.

“Primero anunciaron que sería una nueva Casa de la Cultura, después cambiaron el proyecto y prometieron viviendas sociales. Han pasado más de tres años y no hay ni una cosa ni la otra”, ha lamentado.

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La concejala socialista ha reclamado a la alcaldesa que aclare el futuro de este espacio municipal, sin perder de vista que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de Benicàssim. “El gobierno local tiene que moverse y pasar de la inacción a la acción, porque los problemas de la gente no se solucionan con los brazos cruzados. Benicàssim merece más”, ha concluido.

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