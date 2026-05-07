Mientras las obras de derribo avanzan
¿Quieres trabajar en Pirámide? La empresa de Estados Unidos que ha comprado la discoteca ya busca personal
Copart lanza las primeras ofertas de empleo para la futura campa de vehículos siniestrados y averiados para subastas por internet que la multinacional habilitará en la parcela del antiguo local de ocio
Pirámide cambiará la música y la fiesta por la automoción y las pujas virtuales. El mítico templo del ocio nocturno de Castellón, que durante años hizo peregrinar hasta Cabanes a miles de amantes de la Ruta del Bakalao, empieza a perfilar su nueva vida mientras las máquinas siguen derribando las instalaciones de la antigua discoteca a las afueras de la localidad.
La multinacional estadounidense Copart, especializada en la subasta on line de vehículos siniestrados, averiados y usados para profesionales del sector, ya busca personal para convertir el considerado en su día imperio de la música en una gran campa de vehículos, aunque su puesta en marcha requiere el visto bueno del Consell a través de la declaración de interés comunitario (DIC).
La compañía, que cuenta con un centenar de trabajadores entre las 10 sedes que tiene repartidas por España, ha publicado ya sus primeras ofertas de empleo para su futura ubicación en Cabanes, donde busca un operario y un jefe de campa para iniciar la actividad en el recinto que durante muchos años fue sinónimo de música, fiesta y peregrinación nocturna.
Demolición durante cinco semanas
El movimiento llega con las obras de demolición en marcha, que según explicó la alcaldesa, Virginia Martí, tienen una duración prevista de cinco semanas, por lo que, salvo contratiempo, en junio estará completado el derribo de un complejo que dejará paso a un almacenamiento temporal de coches que serán subastados por internet.
La selección de personal se ha iniciado antes incluso de que Copart disponga de la licencia de obras para construir su sede, ya que el proyecto necesita previamente la autorización de la Generalitat al ubicarse en suelo no urbanizable. Esa DIC, actualmente en tramitación, es imprescindible para habilitar la actividad de la multinacional en la parcela, donde la compañía prevé instalar una campa de vehículos y oficinas modulares una vez desaparezca definitivamente la estructura de la antigua Pirámide.
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¿Qué perfiles buscan?
Entre los puestos ofertados, por ahora necesitan un operario de campa, que tendrá un contrato indefinido y un salario de entre 20.000 y 22.000 euros brutos anuales. La persona seleccionada se encargará, entre otras tareas, de la recepción de vehículos, el registro de información, la toma de imágenes, el mantenimiento básico de las instalaciones y el manejo de dispositivos de documentación y seguimiento. La empresa exige permiso de conducir B, carné de carretillero o maquinaria pesada, habilidades comunicativas y capacidad de adaptación a un entorno dinámico.
Copart también busca un jefe de campa para liderar un equipo de entre seis y diez personas, con un salario de entre 29.000 y 30.000 euros brutos al año. La oferta requiere experiencia en gestión de equipos, planificación y dirección de proyectos, conocimientos de mecánica de vehículos, análisis de datos y capacidad para coordinar un entorno multidisciplinar.
La vacante confirma que la multinacional ya prepara sobre el terreno la nueva etapa de un enclave que pasará de ser un símbolo del ocio nocturno a convertirse en una pieza más de su red de subastas digitales de vehículos. La futura campa de Cabanes será, además, la primera sede de la multinacional estadounidense en la provincia de Castellón.
Operario de campa
El Operario de Campa será responsable de las tareas generales, incluida la recepción de vehículos entrantes y garantizar que los vehículos se reciban y tomen imágenes de acuerdo con los procedimientos de nuestra empresa. La finalización de órdenes de trabajo asociadas con vehículos y otros requisitos operativos para satisfacer nuestros requisitos comerciales.
Principales deberes y responsabilidades
- Garantizar que los vehículos se mantengan de acuerdo con los estándares de la empresa y los requisitos del cliente.
- Brindar mantenimiento básico de las instalaciones, incluida la limpieza, la reparación básica y el mantenimiento de la campa.
- Registrar la información del vehículo de forma precisa y legible.
- Manejar cámaras digitales y otros dispositivos básicos de documentación y rastreo de vehículos.
- Brindar un excelente servicio al cliente según lo requerido y dirigido.
- Mantener una actitud positiva y un comportamiento profesional.
- Cumplir con los plazos establecidos para mantener un estándar de trabajo de alta calidad.
- Seguir las pautas de salud y seguridad y de la empresa para mantener un entorno de trabajo seguro y eficiente.
Requisitos mínimos:
- Habilidades comunicativas y actitud de servicio al cliente.
- Permiso de conducir B
- Carnet de carretillero/Maquinaria pesada
- Capacidad de adaptación a un entorno dinámico.
Condiciones:
- Lunes a jueves 09:00 a 18:00 horas (1 horas de comida) / viernes 09:00 a 17:30 horas (1 hora de comida).
- Contrato indefinido.
Localización: Cabanes, Castellón.
Nivel
Empleado/a
Personas a cargo
Vacantes
1
Salario
20.000€ - 22.000€ Bruto/año
Pincha en este enlace para acceder a la oferta y poder inscribirte.
Jefe de campa
Copart busca un/a Jefe/a de campa que lidere con éxito a un equipo multidisciplinar y que tenga experiencia en la gestión de proyectos y la dirección de equipos. En este rol, serás responsable de planificar, organizar y supervisar las actividades del equipo para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de manera eficaz y eficiente.
Responsabilidades clave:
- Gestión de equipos: Liderarás y motivarás a tu equipo, asignando tareas y responsabilidades, y fomentando un entorno de trabajo colaborativo.
- Planificación: Serás responsable de la planificación de proyectos, estableciendo plazos, recursos y presupuestos.
- Gestión de proyectos: Utilizarás herramientas de gestión de proyectos para monitorizar el progreso, identificar y resolver problemas, y asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- Dirección de proyectos: Coordinarás y dirigirás a tu equipo en la ejecución de los proyectos, tomando decisiones estratégicas y proporcionando liderazgo.
- Gestión de costes: Controlarás y gestionarás los presupuestos de los proyectos, optimizando los recursos y asegurando la rentabilidad.
- Análisis de datos: Recopilarás, analizarás y presentarás informes sobre el desempeño de los proyectos, identificando oportunidades de mejora.
Requisitos:
- Valorable ciclo formativo Grado Superior - Transporte y Mantenimiento de vehículos.
- Experiencia demostrada en gestión de equipos y liderazgo.
- Sólidos conocimientos en planificación y gestión de proyectos, incluyendo el uso de herramientas de gestión de proyectos.
- Sólidos conocimientos en mecánica de vehículos.
- Habilidades de análisis de datos y elaboración de informes.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en entornos multidisciplinares.
- Capacidad para tomar decisiones estratégicas y resolver problemas de manera efectiva.
Ofrecemos un entorno de trabajo desafiante y estimulante, donde podrás desarrollar tus habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.
Ubicación: Cabanes (Castellón)
Nivel
Mando intermedio
Personas a cargo
6 - 10
Vacantes
1
Salario
29.000€ - 30.000€ Bruto/año
Pincha en este enlace para acceder a la oferta y poder inscribirte.
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