¿Quieres trabajar en Pirámide? La empresa de Estados Unidos que ha comprado la discoteca ya busca personal

Pirámide cambiará la música y la fiesta por la automoción y las pujas virtuales. El mítico templo del ocio nocturno de Castellón, que durante años hizo peregrinar hasta Cabanes a miles de amantes de la Ruta del Bakalao, empieza a perfilar su nueva vida mientras las máquinas siguen derribando las instalaciones de la antigua discoteca a las afueras de la localidad.

La multinacional estadounidense Copart, especializada en la subasta on line de vehículos siniestrados, averiados y usados para profesionales del sector, ya busca personal para convertir el considerado en su día imperio de la música en una gran campa de vehículos, aunque su puesta en marcha requiere el visto bueno del Consell a través de la declaración de interés comunitario (DIC).

La compañía, que cuenta con un centenar de trabajadores entre las 10 sedes que tiene repartidas por España, ha publicado ya sus primeras ofertas de empleo para su futura ubicación en Cabanes, donde busca un operario y un jefe de campa para iniciar la actividad en el recinto que durante muchos años fue sinónimo de música, fiesta y peregrinación nocturna.

Galería de fotos del derribo de la mítica discoteca Pirámide en Cabanes / Toni Losas

Demolición durante cinco semanas

El movimiento llega con las obras de demolición en marcha, que según explicó la alcaldesa, Virginia Martí, tienen una duración prevista de cinco semanas, por lo que, salvo contratiempo, en junio estará completado el derribo de un complejo que dejará paso a un almacenamiento temporal de coches que serán subastados por internet.

La selección de personal se ha iniciado antes incluso de que Copart disponga de la licencia de obras para construir su sede, ya que el proyecto necesita previamente la autorización de la Generalitat al ubicarse en suelo no urbanizable. Esa DIC, actualmente en tramitación, es imprescindible para habilitar la actividad de la multinacional en la parcela, donde la compañía prevé instalar una campa de vehículos y oficinas modulares una vez desaparezca definitivamente la estructura de la antigua Pirámide.

¿Qué perfiles buscan?

Entre los puestos ofertados, por ahora necesitan un operario de campa, que tendrá un contrato indefinido y un salario de entre 20.000 y 22.000 euros brutos anuales. La persona seleccionada se encargará, entre otras tareas, de la recepción de vehículos, el registro de información, la toma de imágenes, el mantenimiento básico de las instalaciones y el manejo de dispositivos de documentación y seguimiento. La empresa exige permiso de conducir B, carné de carretillero o maquinaria pesada, habilidades comunicativas y capacidad de adaptación a un entorno dinámico.

Copart también busca un jefe de campa para liderar un equipo de entre seis y diez personas, con un salario de entre 29.000 y 30.000 euros brutos al año. La oferta requiere experiencia en gestión de equipos, planificación y dirección de proyectos, conocimientos de mecánica de vehículos, análisis de datos y capacidad para coordinar un entorno multidisciplinar.

Los escombros se amontonan estos últimos días en Pirámide. / Toni Losas

La vacante confirma que la multinacional ya prepara sobre el terreno la nueva etapa de un enclave que pasará de ser un símbolo del ocio nocturno a convertirse en una pieza más de su red de subastas digitales de vehículos. La futura campa de Cabanes será, además, la primera sede de la multinacional estadounidense en la provincia de Castellón.

Operario de campa El Operario de Campa será responsable de las tareas generales, incluida la recepción de vehículos entrantes y garantizar que los vehículos se reciban y tomen imágenes de acuerdo con los procedimientos de nuestra empresa. La finalización de órdenes de trabajo asociadas con vehículos y otros requisitos operativos para satisfacer nuestros requisitos comerciales. Principales deberes y responsabilidades Garantizar que los vehículos se mantengan de acuerdo con los estándares de la empresa y los requisitos del cliente.

Brindar mantenimiento básico de las instalaciones, incluida la limpieza, la reparación básica y el mantenimiento de la campa.

Registrar la información del vehículo de forma precisa y legible.

Manejar cámaras digitales y otros dispositivos básicos de documentación y rastreo de vehículos.

Brindar un excelente servicio al cliente según lo requerido y dirigido.

Mantener una actitud positiva y un comportamiento profesional.

Cumplir con los plazos establecidos para mantener un estándar de trabajo de alta calidad.

Seguir las pautas de salud y seguridad y de la empresa para mantener un entorno de trabajo seguro y eficiente. Requisitos mínimos: Habilidades comunicativas y actitud de servicio al cliente.

Permiso de conducir B

Carnet de carretillero/Maquinaria pesada

Capacidad de adaptación a un entorno dinámico. Condiciones: Lunes a jueves 09:00 a 18:00 horas (1 horas de comida) / viernes 09:00 a 17:30 horas (1 hora de comida).

Contrato indefinido. Localización: Cabanes, Castellón. Nivel Empleado/a Personas a cargo Vacantes 1 Salario 20.000€ - 22.000€ Bruto/año Pincha en este enlace para acceder a la oferta y poder inscribirte.