La Vall d'Uixó ya tiene listo su primer párking de camiones y abre plazo para solicitar reservas por 240 €/año

La Vall d'Uixó es la cuarta ciudad de la provincia de Castellón por número de habitantes y cuenta con varias áreas industriales de importancia. Pese a ello, hasta ahora, nunca había dispuesto de un aparcamiento específico para vehículos pesados, lo que había convertido el estacionamiento de camiones en una reivindicación histórica, a la vez que, en ocasiones, en un problema de convivencia. Hasta ahora, los transportistas no tenían dónde dejar sus vehículos y lo han estado haciendo donde podían, muchas veces en vías urbanas, a falta de alternativas.

Una realidad que va a cambiar en breve, porque el Ayuntamiento ya ha concluido las obras de urbanización del primer estacionamiento para camiones. En realidad son dos, aunque las obras se han desarrollado en paralelo.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Industria, Jorge García, quien ha detallado que las dos parcelas habilitadas (en Belcaire y Mezquita) suman en total 75 plazas, que podrán solicitarse de manera formal hasta el 1 de junio, con un precio de 240 euros anuales cada una.

Las personas interesadas pueden tramitar la solicitud a través de la sede electrónica municipal, donde se han publicado las bases que regularán la gestión, adjudicación y uso. Cualquier consulta puede realizarse en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), aunque también han habilitado un correo electrónico para resolver cualquier duda que surja sobre ese procedimiento y sobre el funcionamiento de los aparcamientos: parquings@lavallduixo.es.

Entre las ventajas de las nuevas instalaciones, cuya creación se ha financiado con los fondos aportados por el Ivace para la modernización de áreas industriales, García destaca que se trata de dos recintos cerrados, controlados con videovigilancia, lo que se suma a otro sistema de seguridad de reciente creación: las barreras de control de acceso nocturno a ambos polígonos, que registran las matrículas de todos los vehículos que entran y salen de la zona.

El concejal ha destacado que estas obras «se enmarcan dentro de la estrategia municipal de promoción económica y desarrollo industrial, consensuada con las EGM (Entidades de Gestión y Modernización), que agrupan a las empresas de los polígonos Belcaire y Mezquita».

Al amparo de esa estrategia, según ha señalado, desde el año 2021, «el Ayuntamiento ha invertido 5,1 millones de euros en renovación de infraestructuras hídricas, mejoras de accesibilidad, señalización, zonas verdes y deportivas, así como en un refuerzo de la seguridad con cámaras de videovigilancia y barreras de control de acceso».

Ha anunciado, además, que en junio «comenzarán las obras de mejora de las bandas de aparcamiento del polígono Mezquita —una intervención que ya se ha completado en Belcaire— y se pondrá en marcha el contrato mayor de mantenimiento de la jardinería».

Sigue en tramitación el proyecto de ampliación de suelo industrial, Belcaire C, que sumará unos 700.000 metros cuadrados para la ampliación de empresas ya existentes y la creación de nuevos negocios.