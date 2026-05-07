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Vinaròs pide reconocer el baluarte del Fortí como colección museográfica permanente de la Comunitat

El Ayuntamiento trasladará la propuesta a Cultura para reforzar la protección de los restos arqueológicos hallados en la antigua Cotxera de Batet

Foto de excavaciones en la Cotxera de Batet en Vinaròs.

Foto de excavaciones en la Cotxera de Batet en Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha solicitado el reconocimiento oficial de la colección museográfica del baluarte del Fortí como colección permanente de la Comunitat Valenciana. La propuesta, como ha explicado la concejala de Turismo, Mercedes García, será trasladada a la Dirección Territorial de Cultura, paso clave para consolidar la protección institucional de este importante conjunto arqueológico.

La iniciativa refuerza la apuesta del consistorio por preservar y difundir el patrimonio histórico local, convirtiendo el Fortí en un elemento central de la identidad cultural y turística de la ciudad.

Los restos salieron a la luz durante las excavaciones previas a la rehabilitación del edificio que hoy alberga el Centro de Inspiración Turística Vinaròs-Maestrat. Este espacio, que en su planta baja alberga la oficina de turismo, integra parte de los vestigios en su recorrido, permitiendo a vecinos y visitantes conocer de primera mano la historia defensiva de la localidad.

En la primera fase de la reforma del edificio conocido como Cotxera de Batet se habilitaron varios espacios con suelos acristalados que permiten contemplar tramos de la muralla del Fortí. Uno de estos puntos se encuentra incluso en plena vía pública, donde puede observarse la base de la muralla construida a finales del siglo XVII, acercando el patrimonio al día a día de la ciudadanía.

5.300 fragmentos

En las excavaciones se documentaron un total de 5.333 fragmentos, en su mayoría cerámicos, junto a piezas de loza datadas entre los siglos XVII y XX. A estos se suman restos metálicos, fragmentos de vidrio, fauna y abundante malacofauna marina, que evidencian la estrecha relación histórica de Vinaròs con el mar.

Entre los hallazgos más destacados figuraban fragmentos de platos de importación italiana, una olla de cocina catalana del siglo XV, proyectiles de cañón y una pipa de arcilla de fabricación holandesa datada entre 1650 y 1670. Especial relevancia tiene también una olla estampillada de cerámica gris de producción catalana, con cronología entre los siglos XIV y XVI, considerada el material más antiguo encontrado en el yacimiento.

Asimismo, en los niveles inferiores del yacimiento se identificaron materiales del siglo XVII anteriores a la construcción del propio baluarte, lo que aportó información valiosa sobre la ocupación y actividad en la zona antes de la edificación de la fortificación.

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El reconocimiento como colección museográfica permanente permitirá garantizar su conservación, fomentar la investigación y potenciar su valor como recurso cultural y turístico.

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