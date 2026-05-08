Almassora corona a Martina Caparrós como reina de las fiestas y refuerza la seguridad para Santa Quitèria

El Recinte Fester de Almassora acogió este viernes por la noche la presentación oficial de la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, junto a sus damas Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Una velada muy especial, que reunió a cerca de un millar de personas, marcó el inicio de las celebraciones patronales en honor a Santa Quitèria, que cuentan con más de 150 actos programados.

Martina tomó el relevo de Sara Benet Clausell en un acto cargado de simbolismo. La reina subió al escenario escoltada por la Policía Local de gala y acompañada por la alcaldesa, María Tormo, y el mantenedor, el director cinematográfico Sergi González, quien dedicó unas palabras llenas de emoción a la reina y su corte en una noche pensada para el recuerdo.

La imposición de bandas fue uno de los momentos más destacados, con una puesta en escena que puso en valor las tradiciones y señas de identidad del municipio, contribuyendo a su difusión y conservación. El acto contó con la presencia de alcaldes, concejales y reinas de diferentes municipios de la provincia, así como de diputados autonómicos y provinciales y representantes de la corporación municipal.

También participaron diversos colectivos locales, como la Asociación Cultural El Torrelló, la Colla de Dolçainers i Tabals de Les Goles y el Grupo Scout Tramuntana.

Como cierre, la música tuvo un papel protagonista con la actuación de la banda municipal Unión Instructivo Musical La Esmeralda, dirigida por el maestro Víctor Alapont, junto al tenor Javier Bovea, que pusieron el broche final a una noche llena de emoción.

La alcaldesa destacó el papel de la reina y sus damas como representantes de las fiestas y de la juventud de Almassora. “Contamos con unas magníficas representantes que encarnan el espíritu festivo de nuestro municipio. Ellas simbolizan la ilusión y el compromiso de toda una generación, de nuestros jóvenes con nuestras señas de identidad. A todas ellas, mi más sincera felicitación y el deseo de que vivan esta experiencia de manera intensa e inolvidable”, remarcó Tormo.

La primera edil también quiso expresar su agradecimiento al concejal de Fiestas, Arturo Soler, y al presidente de la Junta de Fiestas, Santiago López, por su dedicación. “Además, es justo también reconocer el trabajo y la implicación de todas las personas, entidades, asociaciones, peñas y colectivos que hacen posible estas fiestas. Gracias a su esfuerzo y entusiasmo, Almassora puede disfrutar cada año de una programación pensada para todos”, señaló.

Junta local de seguridad

La proclamación de Martina Caparrós llegó tras la celebración, horas antes en el ayuntamiento, de la junta local de seguridad, presidida por la alcaldesa, junto a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia, Alfonso Martín, con motivo del arranque de las fiestas patronales.

En la reunión participaron también el concejal de Fiestas, Arturo Soler; la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira; la edila de Sanidad y Bienestar Social, Eugenia Martinavarro; así como mandos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Autonómica. Durante el encuentro, el intendente jefe de la Policía Local, José Alós, expuso el dispositivo especial de seguridad diseñado para garantizar el correcto desarrollo de las celebraciones.

Foto de la junta local de seguridad celebrada en Almassora. / Mediterráneo

El operativo contempla la movilización de cerca de 400 servicios de la Policía Local, entre ordinarios y refuerzos extraordinarios, para cubrir los más de 150 actos programados durante los festejos. Además, se reforzará la coordinación con la Guardia Civil, que contará con agentes de paisano, para intensificar las labores de vigilancia preventiva, especialmente en los puntos de mayor concentración de público y en las inmediaciones del recinto festivo.

Asimismo, se mantendrá la vigilancia en puntos considerados conflictivos. En este sentido, los presentes valoraron de manera satisfactoria los dispositivos especiales de seguridad que se están llevando a cabo de forma conjunta entre Policía Local y Guardia Civil.

La alcaldesa agradeció “la implicación, colaboración y coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para que las fiestas transcurran con total normalidad y los vecinos puedan disfrutar con tranquilidad y seguridad”.

En materia de prevención y emergencias, Protección Civil de la Diputación movilizará a 36 voluntarios que participarán en seis de los actos más multitudinarios del programa festivo: el Pregón, la Romería de Santa Quitèria, tanto en la ida como en la mascletà, el reparto de Les Calderes y la Tornà.

Puntos violeta y pulseras Centinela

Por otro lado, el Ayuntamiento volverá a habilitar puntos violeta a través de la Unidad de Igualdad con el objetivo de prevenir y actuar frente a cualquier conducta relacionada con la violencia de género o las agresiones sexuales. Como novedad, este año el servicio contará también con un equipo itinerante que recorrerá los casales para desarrollar tareas de información, sensibilización y prevención.

Los puntos violeta fijos estarán instalados el viernes y sábado de la primera semana de fiestas en el Mesón del Vino, así como el viernes 22 en el recinto de la piscina y el sábado 23 nuevamente en el Mesón del Vino.

Asimismo, durante las celebraciones se repartirán pulseras Centinela, un sistema diseñado para detectar la presencia de drogas en bebidas y prevenir agresiones por sumisión química. Estas pulseras permiten analizar una bebida en apenas unos segundos y disponen de un código QR con instrucciones y acceso rápido a emergencias y geolocalización para contactar con el 112 en caso necesario.