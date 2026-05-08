El recinto de festivales de Benicàssim cambia de cara antes del verano: más confort, seguridad y servicios

Benicàssim encara la temporada fuerte de grandes festivales con una nueva fase de mejoras en el recinto municipal. El Ayuntamiento ha adjudicado ahora la instalación de zonas de sombra y refugios climáticos, una actuación que permitirá reducir la exposición al sol, ganar áreas de descanso y hacer más cómodo el uso de un espacio que concentra algunos de los eventos musicales más multitudinarios del calendario turístico, como son el FIB y el Rototom en verano, tras la celebración del SanSan en Pascua.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Maquiver S.L.U. por 93.987,37 euros, IVA incluido, frente a los 120.188,45 euros del presupuesto base de licitación, lo que supone una baja cercana al 22%. Al procedimiento concurrieron tres empresas y la oferta ganadora obtuvo la mejor valoración, con 96,95 puntos.

La intervención debe ejecutarse antes del 30 de junio, con la previsión de que el recinto llegue a la parte más intensa del verano con nuevas zonas de estancia. El proyecto contempla la instalación de velas textiles tensadas, arbolado de sombra y bancos en las áreas más expuestas al calor.

El sistema de sombreo cubrirá alrededor de 175 m2 mediante estructuras textiles desmontables de gran formato, apoyadas sobre pilares metálicos de unos seis metros de altura. La solución ha sido diseñada para espacios abiertos y de uso intensivo, con materiales resistentes y compatibles con la actividad propia del recinto, desde el montaje de escenarios hasta la circulación de público, equipos técnicos y servicios vinculados a los festivales.

Una mejora clave antes del verano

La adjudicación de estas nuevas sombras representa uno de los avances más visibles dentro de la puesta a punto del recinto para la temporada estival. La actuación combina soluciones artificiales y naturales, ya que las velas textiles permitirán generar protección inmediata frente al sol, mientras que el arbolado autóctono contribuirá a crear sombra a medio y largo plazo y a mejorar la integración paisajística del espacio.

El proyecto incluye también la dotación de mobiliario urbano, con bancos pensados para favorecer el descanso de los asistentes en las zonas de actuación. La intervención busca mejorar el confort térmico y adaptar el recinto a un uso cada vez más exigente durante los meses de mayor calor, especialmente en jornadas de gran afluencia.

Esta nueva fase forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año, financiado con fondos europeos Next Generation. El programa cuenta con más de dos millones de euros y persigue la modernización sostenible e inteligente del recinto de festivales, con actuaciones orientadas a la transición verde, la eficiencia energética, la adaptación climática y la mejora de los servicios.

Más seguridad, energía y servicios

La instalación de sombras se suma a una transformación progresiva que Benicàssim ha ido impulsando desde que el recinto pasó a ser de titularidad municipal. En los últimos meses ya se han ejecutado actuaciones como el nuevo vallado perimetral, la incorporación de cámaras de videovigilancia, el soterramiento de líneas eléctricas y la instalación de placas fotovoltaicas, que han reforzado la seguridad, el control y la eficiencia energética del espacio.

A estas mejoras ya realizadas se añaden otras actuaciones previstas o en tramitación, como la renovación del alumbrado con tecnología led, la incorporación de farolas solares y la instalación de nuevos módulos de aseos. El objetivo pasa por dotar al recinto de mejores servicios y hacerlo más funcional para los grandes eventos, pero también para otros usos culturales, turísticos y ciudadanos a lo largo del año.

La hoja de ruta municipal va más allá e incluye nuevas zonas verdes, un espacio cubierto para eventos, suelos drenantes, carril bici y futuras mejoras de urbanización, aunque está por ver si finalmente se podrá desarrollar dentro del plan previsto con fondos europeos por cuestión de plazos.