Burriana impulsa mejoras en la villa romana de Sant Gregori con una inversión de 60.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana aprobó este jueves en pleno un nuevo paquete de modificaciones de crédito que supera los 1,3 millones de euros y permitirá financiar diferentes actuaciones en infraestructuras, patrimonio y mantenimiento de servicios públicos.

Entre las medidas aprobadas en la sesión ordinaria del mes de mayo destaca una inversión de 60.000 euros destinada a la puesta en valor y protección de la villa romana de Sant Gregori. La actuación contempla la limpieza del cañizo y el acondicionamiento del suelo en el entorno exterior del yacimiento arqueológico para habilitar un nuevo acceso principal para visitantes, evitando así la actual entrada a través de la playa.

Además, el proyecto incluye intervenciones en el perímetro exterior para mejorar la evacuación de aguas pluviales y evitar acumulaciones durante episodios de fuertes precipitaciones, con el objetivo de preservar los restos arqueológicos frente a la humedad y el deterioro.

Juez de paz

Uno de los primeros puntos de la sesión fue la elección del nuevo juez de paz. Primero, la corporación decidió si la votación iba a ser secreta u ordinaria (con la mano alzada). Tras decantarse por la primera opción y colocar una urna en el salón de plenos, los concejales fueron depositando su papeleta hasta decidir, por mayoría absoluta, que Rafael Arribas Abella se convertirá en el próximo juez de paz titular de Burriana.

Después, los ediles repitieron el mismo proceso para designar el sustituto. Hizo falta una segunda vuelta hasta dilucidar que José Montoliu Palomar será el juez de paz suplente.

Modernización municipal

Otra de las modificaciones aprobadas permitirá destinar 146.000 euros a continuar con la modernización de los sistemas informáticos municipales. La inversión servirá para iniciar en 2026 la renovación del sistema de gestión económica, financiera y presupuestaria del consistorio, actualmente operativo desde 1999 y próximo al final de su ciclo de vida.

En materia de mantenimiento de edificios públicos, el pleno también dio luz verde a cerca de 50.000 euros para actuaciones urgentes en el cementerio municipal. En concreto, las obras se centrarán en la adecuación de los aseos y la reparación integral de la cubierta.

El paquete de modificaciones de crédito aprobado durante la sesión plenaria se suma a otras inversiones ya anunciadas por el equipo de gobierno para finalizar el gran colector de la avenida Cardenal Tarancón, renovar la avenida Juan Bautista Sanmartín y reforzar las políticas de bienestar animal y gestión de colonias felinas.

Durante el pleno también se abordó la elección del juez de paz titular y sustituto, tras el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Ambos nombramientos fueron propuestos mediante votación secreta.