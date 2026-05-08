Castellón ya tiene un nuevo punto de confianza para la regularización de personas migrantes: el CDR Palancia Mijares

El Centro de Desarrollo Rural (CDR) Palancia Mijares ha sido reconocido oficialmente como entidad colaboradora acreditada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para participar en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España.

Con esta acreditación, el CDR Palancia Mijares pasa a formar parte de las únicas cinco entidades reconocidas en toda la provincia de Castellón hasta el momento para acompañar y asesorar a las personas beneficiarias durante este procedimiento.

La regularización extraordinaria tiene como objetivo facilitar permisos de residencia y trabajo, con una duración inicial de un año, a personas migrantes que ya residen en España. A través de esta medida, se busca favorecer su inclusión social y laboral, así como garantizar un acceso más seguro y ordenado a los trámites administrativos.

Acompañamiento cercano y seguro

Ser entidad colaboradora acreditada implica que el CDR Palancia Mijares podrá ofrecer información, orientación y acompañamiento durante todo el proceso, ayudando a las personas interesadas con la documentación necesaria, el seguimiento de los trámites y la resolución de dudas.

Además, esta colaboración permitirá acercar el recurso a las personas migrantes del territorio, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo el riesgo de estafas o desinformación. El proceso podrá realizarse desde un entorno de confianza y proximidad, con el apoyo de profesionales que ya trabajan habitualmente con la población migrante de la comarca.

Desde la entidad destacan que “el objetivo es que ninguna persona tenga que enfrentarse sola a un proceso administrativo tan importante, ofreciendo apoyo y acompañamiento desde el primer momento”.

Atención a partir del 11 de mayo a través de formulario

El CDR Palancia Mijares comenzará a atender a las personas interesadas a partir del lunes 11 de mayo. Para solicitar atención, será necesario rellenar previamente un formulario de inscripción. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada.

8 años acompañando a la población migrante

Desde hace años, el CDR Palancia Mijares trabaja con la población migrante del territorio a través de su equipo de Inclusión, desarrollando labores de inserción sociolaboral, aprendizaje del idioma y acompañamiento en los procesos de adaptación y aterrizaje cultural.

Aunque la acreditación como entidad colaboradora se ha formalizado ahora, la entidad ya venía colaborando con administraciones y agentes locales desde el anuncio de esta medida, con el objetivo de ofrecer información rigurosa, reducir la incertidumbre y acompañar a las personas interesadas. En este contexto, el CDR organizó recientemente dos charlas informativas en Segorbe y Montanejos para resolver dudas y acercar el proceso a la ciudadanía migrante del territorio.