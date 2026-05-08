Hacienda da luz verde al presupuesto de Morella, que asciende a cinco millones

Morella ya tiene definitivamente presupuesto para este 2026, después de que un pleno extraordinario aprobara las cuentas, que ascienden a 4.958.899,50 euros, con los votos a favor del equipo de gobierno (Independents) y del PP, y los votos en contra del PSPV-PSOE.

El Ayuntamiento volvió a llevar a pleno el proyecto económico, centrado en el mantenimiento de infraestructuras y servicios municipales, así como en pequeñas inversiones con fondos propios, después de que el Ministerio de Hacienda lo ratificara y le diera luz verde. Como publicó Mediterráneo, el consistorio aprobó inicialmente el presupuesto en febrero y lo envió al Gobierno, al estar inervenido por la Administración estatal.

Después de dos meses de comunicación constante, el Ejecutivo hizo una reclamación para disminuir un 4% de los gastos en personal y funcionamiento del Ayuntamiento. La respuesta municipal fue de imposibilidad por, entre otras cuestiones, el aumento del 9% de los salarios desde el año 2023. De esta forma, el ministerio ha aceptado el texto que este jueves se aprobó en el pleno.

Principales inversiones que acometerán con el apoyo de otras administraciones. / Mediterráneo

Valoración del alcalde (Independents)

“El objetivo sigue siendo la estabilidad económica, pero empezamos a poder hacer pequeñas inversiones propias, algo que hasta ahora era muy complicado porque dependíamos prácticamente solo de subvenciones”, explica el alcalde, Bernabé Sangüesa (Independents). El presupuesto contempla un incremento de las partidas destinadas al mantenimiento municipal y prepara el camino para inversiones de mayor envergadura financiadas por otras administraciones. En este sentido, el alcalde avanzó que durante 2026 llegarán actuaciones por valor aproximado de dos millones de euros.

Entre los proyectos destacados figura la rehabilitación del claustro del Convent de Sant Francesc, con una inversión de 300.000 euros, para afrontar el deterioro del edificio y avanzar hacia su reapertura en 2027, después de seis años cerrado. Además, el acceso al castillo volverá a situarse a finales de junio en el final de la calle Castillo. Otro de los proyectos relevantes será la recuperación del acueducto medieval, con una inversión prevista de 500.000 euros financiados por la Generalitat y 10.000 euros de aportación municipal. La actuación permitirá intervenir en los Arcs de Santa Llúcia, els Arcs de la Pedrera y el tramo soterrado para hacer visitable el conjunto patrimonial entre 2026 y 2027. También aumentará la inversión en el Centre de Dia, con 306.000 euros aportados por la Generalitat y 18.000 euros de fondos municipales. En el área educativa, el consistorio incrementará un 200% la partida destinada al mantenimiento de la escuela infantil y el colegio de primaria respecto al anterior presupuesto.

El equipo de gobierno defendió igualmente su apuesta por el tejido asociativo local. “Este gobierno apuesta por las asociaciones”, señaló Sangüesa, quien respondió a las críticas del PSPV sobre los recortes en convenios. El alcalde aseguró que algunas entidades, como la banda de música, han visto incluso aumentadas sus aportaciones. “El PSPV miente. Antes tenían una inversión de 15.000 euros y ahora reciben 24.000 euros”, afirmó. No obstante, reconoció que otras asociaciones sí han sufrido reducciones “de manera dialogada” debido a la situación económica municipal.

PSPV-PSOE

Desde el PSPV-PSOE de Morella votaron en contra de las cuentas y denunciaron que llegan “tarde y mal”, además de criticar recortes en asociaciones, servicios públicos y personal municipal. El portavoz socialista, Rhamsés Ripollés, aseguró que el presupuesto “agrava la falta de apoyo a las entidades y a servicios básicos” y lamentó que el consistorio no haya gestionado todavía un ejercicio completo con presupuesto aprobado durante la legislatura. Los socialistas también mostraron su preocupación por la situación de la Policía Local y la Escuela Infantil, además de considerar “poco realistas” algunas partidas presupuestarias.

PP

Por su parte, el Partido Popular respaldó las cuentas pactadas con Independents per Morella y destacó el aumento de partidas sociales y de mantenimiento. Por su parte, el Partido Popular, socio del gobierno municipal, defendió que las cuentas permiten “distribuir riqueza entre todos los vecinos” y destacaron la reducción del gasto político y el incremento de inversiones en educación, cultura y servicios sociales. El portavoz popular, Jesús Ortí, aseguró que el presupuesto busca “garantizar solvencia y liquidez” al consistorio y poner fin a “años de descontrol económico”.