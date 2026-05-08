Iberdrola invierte más de 120.000 euros en un anillo eléctrico para garantizar el suministro a Montanejos

Iberdrola está ejecutando una importante obra en Montanejos con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico en la localidad. La inversión supera los 120.000 euros. "Los vecinos habrán visto estos días las obras y las zanjas en el centro del pueblo. Se trata de una canalización subterránea que supondrá interconectar los diferentes puntos de suministro a Montanejos”, explica el alcalde, Miguel Sandalinas.

El alcalde ha expresado su agradecimiento a la compañía para “prevenir fallos en el suministro cuando se produce el corte en una de las líneas". "Además, es de valorar el hecho de que la instalación del cableado se haga bajo tierra, para minimizar el impacto en el entorno y en las calles”, agrega.

El Ayuntamiento solicitó esta actuación tras algunos fallos en el suministro. “Entendemos que mejorar la calidad del servicio es clave, sobre todo en un municipio turístico como Montanejos donde muchos negocios y servicios básicos dependen de un suministro estable y correcto, como en cualquier ciudad costera. Se trata de obras que no siempre son llamativas, pero que son más que necesarias”, incide Sandalinas.

El alcalde también ha recordado que recientemente la compañía ha retirado el centro de transformación en el entorno del centro médico y el solar del futuro centro de día. “De este modo, la Generalitat lo tiene mucho más fácil para poder iniciar las obras cuando lo considere oportuno. Esperamos que sea lo más pronto posible para beneficio de Montanejos y el Alto Mijares”, ha concluido el primer edil.