Moncofa pide una parada de autobús en la rotonda de la AP-7

El Ayuntamiento de Moncofa ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con la Subdelegación del Gobierno en Castellón, con el objetivo de avanzar en diversas mejoras relacionadas con las infraestructuras de transporte que afectan directamente a los vecinos del municipio. En el encuentro participaron el alcalde, Wences Alós, el teniente de alcalde, José María Andrés Alós, y el concejal de Urbanismo, Luis Ángel Ágreda, quienes se reunieron con la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, en un clima de colaboración institucional.

Durante la reunión se abordaron distintas cuestiones centradas principalmente en la mejora de la accesibilidad y el estado de la estación de tren ubicada en el término municipal de Nules, una infraestructura clave para los residentes de Moncofa. El alcalde destacó la buena disposición de la subdelegación ante las propuestas planteadas y valoró positivamente el encuentro, subrayando la importancia de la cooperación entre administraciones para dar respuesta a las necesidades del territorio.

Uno de los aspectos más relevantes tratados fue el acceso a la estación ferroviaria, que en la actualidad presenta ciertas limitaciones. En este sentido, se está a la espera de que el Ayuntamiento de Nules remita al área de Carreteras del Estado la documentación relativa al Programa de Actuación Integrada (PAI) industrial de su zona sur. Este paso es necesario para poder habilitar un acceso más directo y adecuado desde la carretera nacional N-340, lo que supondría una mejora significativa en la conectividad y comodidad para los usuarios.

Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de mejorar el mantenimiento general de la estación y su entorno. Entre las actuaciones planteadas se incluye la revisión y mejora del ascensor, un elemento fundamental para garantizar la accesibilidad, así como la adecuación de las zonas exteriores. También se destacó la importancia de reforzar la iluminación del recorrido peatonal que conduce al recinto ferroviario, con el fin de aumentar la seguridad de los usuarios, especialmente en horarios nocturnos.

De forma transitoria, mientras se desarrollan soluciones más estructurales, se ha estudiado la posibilidad de pavimentar el camino rural que actualmente sirve como acceso a la estación. Esta medida permitiría mejorar de manera inmediata las condiciones de tránsito y facilitar el uso de la infraestructura.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Moncofa trasladó a la subdelegada del Gobierno la propuesta de crear una nueva parada de autobús en la rotonda de acceso a la AP-7, una ubicación considerada estratégica para mejorar el servicio de transporte público. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno técnico de la Generalitat Valenciana y de la empresa concesionaria de la línea Castellón–Moncofa, lo que supone un avance importante en su desarrollo.

En este sentido, se ha identificado un terreno de titularidad estatal, gestionado por Carreteras, que podría albergar la nueva parada en uno de los laterales de la rotonda. La creación de este punto de parada permitiría mejorar la cobertura del servicio y facilitar el acceso a los usuarios, especialmente a aquellos que utilizan el transporte público de forma habitual.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Moncofa continúa trabajando en la mejora de la movilidad y en la optimización de las infraestructuras de transporte, apostando por soluciones que incrementen la accesibilidad, la seguridad y la calidad del servicio para los ciudadanos.