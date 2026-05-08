Naturem cierra un año histórico con grandes proyectos y reconocimientos en Burriana

Naturem, marca de la Cooperativa Sant Josep de Burriana, celebró su asamblea general anual con la presentación del informe de gestión y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, un año marcado por importantes reconocimientos institucionales, proyectos estratégicos y la consolidación de la actividad de la entidad en sus diferentes áreas.

La asamblea sirvió para repasar un ejercicio especialmente simbólico para la entidad, que celebró su historia centenaria y recibió importantes distinciones. Entre ellas, el reconocimiento del Ayuntamiento de Burriana como Ciudadano Ejemplar, por la medida llevada a cabo durante el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, cuando la cooperativa mantuvo operativa su gasolinera para abastecer servicios esenciales como fuerzas de seguridad, centros sanitarios o residencias. A ello se sumó el Premio Empresa del Año en Medio Ambiente 2024 otorgado por este periódico, un galardón que reconoció la trayectoria de la cooperativa en materia de sostenibilidad, energías renovables y su compromiso con el territorio.

Arraigo histórico

Uno de los hitos más destacados del año fue la celebración del 120º aniversario, un acto que reunió a más de 400 asistentes entre representantes institucionales, asociaciones, entidades y miembros del tejido social de Burriana. Durante aquella conmemoración pusieron en valor el arraigo histórico de la cooperativa y su papel como motor económico, agrícola y social de la ciudad.

Otro de los principales proyectos impulsados en el último ejercicio ha sido la consolidación de Naturem como nueva identidad corporativa de la entidad, una marca bajo la que la cooperativa ha reforzado su apuesta por la agricultura, la sostenibilidad, la alimentación de proximidad y la diversificación de servicios.

En el apartado agrícola, la cooperativa gestionó más de 1,7 millones de kilos de fruta de sus socios y continuó impulsando proyectos vinculados a la modernización y defensa de la citricultura local. La entidad destacó además la evolución del proyecto Nuleta, centrado en la puesta en valor de la clemenules de la Plana y en el objetivo de avanzar hacia una Denominación de Origen Protegida.

La cooperativa repasó además la actividad desarrollada desde sus distintas áreas de servicio, entre ellas los servicios agrícolas, la venta agrupada de cítricos, el supermercado Taula, la gasolinera, la jardinería, los seguros agrarios, la telefonía, la comercialización eléctrica y el desarrollo de la Comunidad Energética Local, impulsada mediante varias instalaciones fotovoltaicas repartidas entre edificios municipales y espacios privados. La iniciativa permite suministrar energía renovable a más de un centenar de puntos y refuerza la apuesta por la sostenibilidad y las energías limpias.

Otro de los proyectos protagonistas del ejercicio fue el Centre d’Interpretació Citrícola Naturem, ubicado en una alquería restaurada en Les Alqueries de Ferrer. El espacio, inaugurado este 2026, nace con el objetivo de divulgar el patrimonio citrícola de la Plana y poner en valor la historia agrícola mediante exposiciones y actividades. El informe también puso el foco en la actividad divulgativa y comunicativa de la cooperativa, que mantiene su presencia en redes sociales y plataformas, además de una intensa actividad social, educativa y formativa o la organización de la Mostra de Qualitat Agroalimentaria.

Galería: Naturem, marca de la Cooperativa Sant Josep de Burriana, celebró su asamblea general anual / Kmy Ros / Kmy Ros

Homenaje final

La parte más emotiva de la jornada llegó al finalizar la asamblea, con el acto de reconocimiento a los miembros del consejo rector y al director que finalizan su mandato. Recibieron un homenaje los consejeros Cándido Antonio Ferrer, Juan José Piqueres y Blas Fandos, además del presidente José Montoliu y el director Juanvi Moros.

El acto contó con la presencia del secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, y del alcalde, Jorge Monferrer, quienes participaron en la entrega de los distintivos a los homenajeados. Durante su intervención de despedida, Montoliu aseguró que concluye su presidencia «con la satisfacción de haber trabajado honestamente por la Cooperativa y siempre con la voluntad de servir a los socios». Por su parte, Moros reivindicó sentirse «orgulloso del trabajo realizado» y de haber contribuido al crecimiento, modernización y apertura social de la entidad, además de defender «la citricultura, la Clemenules de la Plana y la dignidad del agricultor».