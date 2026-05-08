Nules planta cara al encharcamiento de parcelas que afecta a los agricultores de la marjalería

El Ayuntamiento de Nules mueve ficha para reducir el encharcamiento que sufren algunas parcelas agrícolas de la marjalería, una situación que preocupa especialmente a los agricultores de esta zona.

Las intervenciones se centran en el desatasco de tuberías de cruce de marjales en diferentes travesías, en su conexión con la acequia principal del Camí Canal, así como en la eliminación de atascos en la propia acequia. El objetivo es facilitar el desagüe del agua acumulada y ayudar a bajar el nivel en aquellas fincas que se están viendo afectadas.

Con estos trabajos, el consistorio pretende dar una respuesta a un problema que este año se ha agravado por diferentes motivos. Entre ellos, destacan la gran cantidad de lluvias registradas, el escaso o nulo funcionamiento de algunos pozos y motores de riego que regulaban los niveles de agua en la zona, y la imposibilidad de realizar tareas de limpieza de acequias durante el periodo de nidificación de aves, debido a la prohibición establecida por la Conselleria.

Desde el departamento de Agricultura se insiste en que estas actuaciones buscan, sobre todo, ayudar a los agricultores y evitar que el exceso de agua pueda causar daños en sus parcelas. En este sentido, el concejal del área, César Estañol, ha señalado que “esperamos que el resultado de estas acciones mejore la situación de nuestros agricultores de esta zona”.

La intervención municipal pretende así aliviar una situación complicada para el campo de Nules y favorecer que las parcelas de la marjalería puedan recuperar poco a poco unos niveles de agua más adecuados.