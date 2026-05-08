Torreblanca recupera una joya gótica del siglo XIV con una inversión de 150.000 euros

El Ayuntamiento de Torreblanca ha obtenido una subvención de 149.998 euros de la Generalitat destinada a la restauración y mejora de la iglesia de Sant Francesc, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio y reconocido como bien de interés cultural (BIC) con categoría de Monumento dentro del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

La intervención permitirá actuar sobre distintos problemas estructurales y de conservación detectados en el edificio, al tiempo que mejorará su accesibilidad y funcionalidad como espacio cultural para vecinos y visitantes.

La alcaldesa, Tania Agut, ha destacado la importancia de esta ayuda “para seguir preservando uno de los símbolos históricos y culturales más importantes del municipio”. En este sentido, ha subrayado “la colaboración entre administraciones, la parroquia y la diócesis para hacer posible una actuación necesaria que garantiza la conservación del patrimonio de Torreblanca para las futuras generaciones”.

El proyecto se desarrollará gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Parroquia de San Bartolomé y la Diócesis de Segorbe-Castellón. Las obras estarán dirigidas por la arquitecta María Amparo Sebastiá Esteve, especialista en conservación del patrimonio arquitectónico, y ejecutadas por una empresa especializada en restauración de patrimonio histórico.

'Iglesia de reconquista'

La iglesia de Sant Francesc, situada en el recinto del Calvario y construida en el siglo XIV, constituye uno de los ejemplos más destacados de las denominadas “iglesias de reconquista” de la arquitectura gótica valenciana. El templo conserva además elementos defensivos originales, como saeteras y aspilleras, que evidencian su pasado fortificado.

El diagnóstico técnico previo ha detectado diversas patologías derivadas tanto de la evolución histórica del edificio como de la falta de mantenimiento. Entre ellas destacan grietas en los muros exteriores provocadas por los empujes estructurales generados tras la sustitución de la antigua cubierta de madera por bóvedas de crucería.

Para solucionar estos problemas, el proyecto contempla trabajos de consolidación estructural mediante el cosido de grietas con inyecciones de cal hidráulica y varillas de fibra de vidrio, además de actuaciones específicas para frenar las humedades por capilaridad, uno de los principales riesgos para la conservación del monumento y de sus pinturas murales interiores.

Asimismo, se ejecutarán mejoras en la impermeabilización de la cubierta y en la evacuación de aguas pluviales, junto a labores de limpieza de paramentos y eliminación de vegetación y materiales incompatibles con la fábrica original del edificio.

Uno de los aspectos más relevantes de la actuación será la adecuación del acceso principal mediante la creación de un itinerario accesible con una rampa integrada en la topografía del entorno, permitiendo que el edificio pueda seguir utilizándose como espacio cultural inclusivo sin alterar su valor histórico.

La alcaldesa ha insistido en que “la defensa del patrimonio también es una forma de proteger la identidad y la memoria colectiva de Torreblanca”, y ha remarcado que esta intervención “permitirá recuperar y poner en valor un espacio histórico fundamental para la vida cultural y social del municipio”.