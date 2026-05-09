Almassora aplaza el pregón de las fiestas de Santa Quitèria por la lluvia

El Ayuntamiento de Almassora y la Junta Local de Festes han acordado aplazar el Pregón anunciador de las fiestas de Santa Quitèria a causa de la situación meteorológica. El acto, previsto inicialmente para este sábado, se celebrará finalmente el sábado 30 de mayo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.

La decisión afecta a uno de los actos más multitudinarios y esperados del calendario festivo de Almassora, que marca el arranque simbólico de las celebraciones patronales y reúne cada año a entidades locales, asociaciones, centros educativos, clubes deportivos y colectivos culturales en un recorrido por la avenida José Ortiz y diferentes calles del casco urbano.

El Pregón de este año incorpora, además, una novedad destacada: será el primero de carácter inclusivo de las fiestas de Santa Quitèria. La previsión anunciada por el consistorio contempla habilitar una zona sensorialmente amigable al inicio del recorrido, entre las calles Boqueras y Dos de Mayo, pensada para personas con hipersensibilidad sensorial, trastornos del espectro autista u otras necesidades específicas.

Un evento para todos

En ese espacio adaptado se reducirán los estímulos que puedan generar incomodidad, como la música estridente, los efectos sonoros, las luces intensas, el confeti o el lanzamiento de caramelos. También está prevista la presencia de voluntariado de la Junta Local de Festes para acompañar a las familias y favorecer un ambiente más tranquilo durante el paso de las carrozas.

El aplazamiento se produce en el marco de unas fiestas patronales que este año, y de nuevo, cuentan con una amplia programación, con actos dirigidos a todos los públicos, con propuestas de tradición, devoción, música, actividades infantiles, gastronomía y festejos taurinos.

Con el cambio de fecha, el consistorio y la Junta Local de Festes buscan preservar el carácter participativo del Pregón y permitir que vecinos, visitantes y colectivos puedan disfrutar de la cita en las mejores condiciones.