Burriana renueva la Plaza de les Eres con un nuevo diseño de 'trencadís' a cargo de alumnos en formación

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha las obras de mejora en la Plaza de les Eres, centradas en la renovación integral de sus elementos ornamentales. La actuación, llevada a cabo por los alumnos de la especialidad de alicatado del taller de empleo Torre de la Mar II, consiste en la renovación del trencadís de toda la zona de altillos para realizar un diseño completamente nuevo y uniforme.

El nuevo diseño de la plaza seguirá el estilo y la gama cromática utilizada el año pasado en la zona del río, empleando piezas de trencadís en tonos blanco, gris, azul y amarillo. Los trabajos han comenzado con la fase de retirada del material antiguo y el saneamiento de los muros, para posteriormente realizar la composición de los nuevos dibujos en el propio taller de alicatado antes de su instalación final en la plaza.

Obras en la plaza. / Mediterráneo

Esta intervención sigue la línea de las actuaciones realizadas el año pasado, cuando se llevó a cabo una labor minuciosa de reparación del trencadís que envuelve el cauce del río Anna. En esta ocasión, tras finalizar el curso obligatorio de prevención de riesgos, el grupo del taller de empleo ha iniciado el despliegue operativo de campo justo después de Semana Santa para cumplir con el cronograma previsto.

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La concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado que “gracias a la labor de los alumnos del taller de empleo Torre de la Mar II, no solo saneamos una zona deteriorada, sino que ofrecemos una oportunidad de formación práctica que mejora la estética de nuestros espacios urbanos”.