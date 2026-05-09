Caixa Rural Nules incrementa su resultado un 23,1% a cierre de 2025

Los socios de Caixa Rural Nules han aprobado las cuentas anuales de 2025 en la Asamblea General celebrada en su Centro Social. Los socios asistentes y representados han dado su visto bueno a la gestión realizada en el último ejercicio, que ha propiciado una mejora del resultado del 23,1%, hasta alcanzar los 1.060 miles de euros.

La presidenta de Caixa Rural Nules, María Soledad Ballester, ha valorado de forma positiva la mejora en las principales magnitudes de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025, “un año en que el orden internacional ha experimentado un deterioro significativo, impactando en la evolución de los mercados financieros. Pese a ello, nuestra entidad ha conseguido fortalecer recursos propios, retribuir el capital de nuestros socios y socias, y contribuir al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa en el año de celebración de nuestro centenario”.

Por su parte, el director general de Caixa Rural Nules, José Francisco Estañol, ha puesto en valor la confianza que los ciudadanos de Nules depositan en la entidad, señalando que a finales del ejercicio 2025 la entidad contaba con 11.292 clientes, de los cuales 6.475 son socios, que aportan al capital social de la Caja un total de 7.952 miles de euros, un 1,3% más que en el ejercicio anterior.

Socios en la Asamblea de la Caixa Rural de Nules. / Mediterráneo

Estañol ha destacado que la cifra de balance cierra el año en 217.525 miles de euros, tras una variación interanual del 39,3%. Por su parte, el negocio de balance minorista alcanza los 265.339 miles de euros, un 27,6% más, mientras que los recursos fuera de balance llegan a los 30.299 miles de euros, lo que supone un crecimiento del 28,9%. En la misma línea, los recursos minoristas de balance aceleraron su ritmo de crecimiento un 41,3%, alcanzando los 196.271 miles de euros, gracias al empuje sobre todo de los depósitos a la vista. Por su parte, el crédito a la clientela bruto minorista se situó en 69.068 miles de euros.

El director general de la entidad ha declarado que “la gestión del activo irregular sigue desempeñando un papel relevante”. Los activos dudosos ligados a la inversión crediticia se situaron en 3.188 miles de euros. A cierre del ejercicio, con un fondo de cobertura de inversión crediticia de 1.828 miles de euros, la tasa de cobertura de la morosidad se situó en el 57,3%.

Celebración del Centenario

En su intervención ante los socios asistentes a la asamblea general, la presidenta de Caixa Rural Nules ha destacado que, con motivo de la celebración del Centenario de la entidad, se ha renovado el salón social y la oficina principal, al tiempo que se ha creado un archivo y museo histórico. También se han iniciado los trabajos de mejora en el polideportivo Juan Abad.

María Soledad Ballestar ha hecho un repaso a los actos ya desarrollados con motivo de los cien años de existencia de la entidad, como la gala celebrada en el salón teatro, el ciclo de novela histórica, el concurso de dibujo bajo el lema Un segle de Compromís, el concierto de la Orquesta Laudística Daniel Fortea o la Noche de Ronda.

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Imágenes de la gala inaugural del centenario de Caixa Rural Nules / MÒNICA MIRA

En materia deportiva la presidenta ha destacado el torneo San José de tenis y las carreras de atletismo 5K y 10K, en las que han participado 600 personas. Otros actos relevantes han sido la presentación del video del Centenario y de una medalla conmemorativa del evento. Así mismo, a la conclusión de la asamblea se ha inaugurado una exposición fotográfica y un documental relativo al Centenario. Para el mes de octubre está prevista la edición de un libro con la trayectoria de la entidad en estos últimos cien años.