El ‘Dia de les paelles’ reúne en Moncofa a cerca de 1.200 vecinos

Alrededor de 1.200 vecinos de Moncofa participan este sábado en una nueva edición del tradicional Dia de les paelles, una cita festiva que ha vuelto a reunir a peñistas y vecinos en una jornada marcada por la convivencia, la música y el ambiente festivo. La lluvia, protagonista durante buena parte del día, ha obligado a modificar la organización prevista y trasladado toda la actividad a la carpa festiva, donde finalmente se ha concentrado la celebración.

Desde días antes del evento, y ante la previsión meteorológica adversa, ya se había comunicado a los participantes que las paellas no podrían cocinarse en el recinto habitual al aire libre. La organización decidió entonces que cada grupo elaborase sus paellas en casales o espacios privados para posteriormente trasladarlas a la carpa festiva, donde se hanhabilitado mesas y sillas para que todos los inscritos pudieran disfrutar de la comida en un ambiente conjunto. La respuesta vecinal ha vuelto a ser multitudinaria y ha permitido mantener intacto el espíritu de una de las jornadas más esperadas por peñas y vecinos del municipio.

La programación musical ha comenzado a las 16.30 horas con la actuación del grupo Konecta 80’s, que ha animado a los asistentes con versiones de conocidos temas musicales. Posteriormente, a las 18.30 horas, ha tomado el relevo el grupo Sin Bikini, que ha mantenido la intensidad festiva dentro de la carpa. El cierre de la jornada musical corre a cargon del dj Zapata.

Reencuentro entre peñas

La cita ha servido, además, para reencontrar a numerosas peñas de la localidad en el que ha sido el primer acto multitudinario desde las pasadas fiestas patronales de octubre. Junto a los colectivos festeros también han participado numerosos vecinos que han realizaron previamente su inscripción para disponer de espacio dentro del recinto habilitado. La elevada participación ha vuelto a demostrar el arraigo que mantiene esta jornada gastronómica y festiva entre la población de Moncofa, consolidándose como uno de los eventos de convivencia más destacados del calendario local.

La concejala de Juventud, Arancha Igual, área que ha estado al frente de la organización, ha destacado la gran acogida que ha tenido la jornada y el ambiente vivido durante toda la celebración. Según ha explicado, "desde las pasadas fiestas de octubre este ha sido el primer evento con una participación tan elevada tanto de peñistas como de vecinos", subrayando que el ambiente ha sido "magnífico" y que todos los asistentes han acudido "con ganas de disfrutar de una jornada especial de convivencia".

Por otra parte, la comisión organizadora de las fiestas de Sant Antoni, que se celebrarán durante los primeros días del próximo mes de octubre, ha estado al frente de la barra de bebidas instalada en la carpa festiva. El objetivo era recaudar fondos para incrementar el presupuesto destinado a la organización de las próximas fiestas patronales y poder preparar una programación amplia y participativa.

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María Teresa Alemany, concejala de Fiestas e integrante de la penya El Rus, ha valorado muy positivamente el desarrollo del evento y ha destacado la implicación tanto de peñistas como de vecinos. Según ha manifestado, la población se ha volcado "en una jornada extraordinaria" en la que ha reinado el gran ambiente festivo y la convivencia entre todos los asistentes. La parte negativa ha sido la climatología, ya que este evento tradicionalmente se celebra en plena calle, pero en esta ocasión se ha tenido que recurrir "a un espacio cubierto como es la carpa festiva”.