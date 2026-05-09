La ermita de San Gregorio reúne a cientos de benicarlandos a pesar de la lluvia
Benicarló ha vivido este sábado la celebración de Sant Gregori, una de las festividades más importantes del calendario local. La asociación Amics de Sant Gregori lleva toda la semana ultimando preparativos y reuniendo a la ciudadanía para preparar las típicas paperines con confits y romero y este sábado, al fin, pudo celebrar su día grande.
A pesar de la amenaza de lluvia, a primera hora de la mañana arrancó la romería desde la iglesia de San Bartolomé hasta la ermita de San Gregorio, a 2,5 kilómetros del centro urbano. En ella participaron miles de vecinos y vecinas de todas las edades, tanto a pie como en carro o a caballo.
El alcalde, Juanma Cerdá; la concejala de Fiestas, Maite Pellicer; junto al resto de autoridades locales, la reina de las fiestas, Marina Jiménez, y la corte de honor acompañaron a la asociación Amics de Sant Gregori portando la talla. La imagen del santo protagonizó la procesión hasta las inmediaciones del ermitorio. A su llegada dio comienzo la misa al aire libre y la actuación del Grup de Danses La Sotà.
A mediodía comenzaron a elaborarse las paellas para servir las raciones a la hora de la comida. Los benicarlandos desafiaron a la lluvia y no quisieron perderse este tradicional día festivo. La jornada concluyó con la coetá en el paseo Ferreres Bretó.
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