La Feria Agromoció de Vinaròs consolida su escaparate comercial y agrícola
La 62ª edición del evento reúne a casi cuarenta expositores en un espacio de 22.000 metros cuadrados
La 62ª edición de la Feria Agromoció, de Automoción, Agrícola y de Proximidad de Vinaròs abrió este fin de semana sus puertas consolidándose como uno de los principales escaparates comerciales y agrícolas de la comarca. Cerca de cuarenta expositores participan en una feria que combina automoción, maquinaria agrícola, productos de proximidad y artesanía local.
La inauguración oficial estuvo presidida por la alcaldesa María Dolores Miralles, acompañada por miembros de la corporación municipal, las reinas y damas de las fiestas, además de los tradicionales Nanos i Gegants junto a la colla de dolçaina i tabal, que recorrieron el recinto ferial aportando ambiente festivo a la jornada.
Reconocimiento a Fernando Folch
Uno de los actos más emotivos fue el reconocimiento concedido por el Consell Local Agrari a Fernando Folch Escrig por su trayectoria vinculada al mundo rural. El homenajeado fue pionero en la mecanización agrícola de la localidad al introducir, junto a su hermano, uno de los primeros tractores en Vinaròs, facilitando las labores del campo tanto en sus explotaciones como en las de otros agricultores del municipio.
Durante su intervención, Folch recordó los inicios de su vida agrícola y destacó la dureza del trabajo en el campo, agradeciendo el reconocimiento rodeado de familiares y amigos. El concejal de Agricultura, Agustín Molinero, puso en valor su contribución al desarrollo agrícola local y su capacidad de innovación en una época de grandes cambios para el sector.
Amplia programación
La feria ocupa 22.000 metros cuadrados en el paseo de Fora Forat, la carpa del Atlántico y parte de la avenida del Mediterráneo. Aunque el mal tiempo marcó la primera jornada, el recinto mantiene una amplia programación dirigida a todos los públicos hasta el final de la tarde del domingo.
Además de la exposición comercial, el certamen incluye actividades lúdicas y educativas como un circuito multiaventura con tirolina, la instalación “Water Truck” para fomentar el uso responsable del agua y una chocolatada popular prevista para la tarde del domingo. Las atracciones instaladas en el recinto ofrecen también promociones especiales durante todo el fin de semana.
La presencia de artesanos de diferentes municipios de la comarca refuerza la apuesta de la feria por el producto local y la economía de proximidad. Asimismo, el IES José Vilaplana participa mostrando proyectos de huertos escolares y reciclaje elaborados por el alumnado, acercando la sostenibilidad y la formación al público visitante.
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