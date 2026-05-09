La Feria Agromoció de Vinaròs consolida su escaparate comercial y agrícola

La 62ª edición de la Feria Agromoció, de Automoción, Agrícola y de Proximidad de Vinaròs abrió este fin de semana sus puertas consolidándose como uno de los principales escaparates comerciales y agrícolas de la comarca. Cerca de cuarenta expositores participan en una feria que combina automoción, maquinaria agrícola, productos de proximidad y artesanía local.

La inauguración oficial estuvo presidida por la alcaldesa María Dolores Miralles, acompañada por miembros de la corporación municipal, las reinas y damas de las fiestas, además de los tradicionales Nanos i Gegants junto a la colla de dolçaina i tabal, que recorrieron el recinto ferial aportando ambiente festivo a la jornada.

Acto de apertura de la feria. / Javier Flores

Reconocimiento a Fernando Folch

Uno de los actos más emotivos fue el reconocimiento concedido por el Consell Local Agrari a Fernando Folch Escrig por su trayectoria vinculada al mundo rural. El homenajeado fue pionero en la mecanización agrícola de la localidad al introducir, junto a su hermano, uno de los primeros tractores en Vinaròs, facilitando las labores del campo tanto en sus explotaciones como en las de otros agricultores del municipio.

Reconocimiento a Fernando Folch. / Javier Flores

Durante su intervención, Folch recordó los inicios de su vida agrícola y destacó la dureza del trabajo en el campo, agradeciendo el reconocimiento rodeado de familiares y amigos. El concejal de Agricultura, Agustín Molinero, puso en valor su contribución al desarrollo agrícola local y su capacidad de innovación en una época de grandes cambios para el sector.

Amplia programación

La feria ocupa 22.000 metros cuadrados en el paseo de Fora Forat, la carpa del Atlántico y parte de la avenida del Mediterráneo. Aunque el mal tiempo marcó la primera jornada, el recinto mantiene una amplia programación dirigida a todos los públicos hasta el final de la tarde del domingo.

Además de la exposición comercial, el certamen incluye actividades lúdicas y educativas como un circuito multiaventura con tirolina, la instalación “Water Truck” para fomentar el uso responsable del agua y una chocolatada popular prevista para la tarde del domingo. Las atracciones instaladas en el recinto ofrecen también promociones especiales durante todo el fin de semana.

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La presencia de artesanos de diferentes municipios de la comarca refuerza la apuesta de la feria por el producto local y la economía de proximidad. Asimismo, el IES José Vilaplana participa mostrando proyectos de huertos escolares y reciclaje elaborados por el alumnado, acercando la sostenibilidad y la formación al público visitante.