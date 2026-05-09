Figueroles acoge el encuentro de vecinos de la Mancomunidad L’Alcalatén-Alto Mijares

Figueroles ha sido este sábado el escenario del encuentro de vecinos de la Mancomunidad L'Alcalatén-Alto Mijares. Una celebración que ha reunido a varios cientos de personas de los municipios que conforman esta Mancomunidad (Castillo de Villamalefa, Costur, Figueroles, Les Useres, Lucena del Cid, Ludiente, Villahermosa del Río y Zucaina).

El día de la Mancomunidad ha comenzado a las 10.30 horas con la llegada de los autobuses al municipio. Media hora más tarde se ha iniciado una visita guiada por los diferentes lugares de interés de Figueroles (entre ellos el casco antiguo, la iglesia y la ermita del Calvario) y también una explicación por las diferentes exposiciones preparadas para la ocasión. Los asistentes han podido contemplar una selección de fotos del año 1972 cuando se le concedió al municipio el Premio Nacional Conde de Guadalhorce por tener sus calles y fachadas adornadas, con abundancia de flores y plantas.

También han podido contemplar una exposición de fotografías sobre los olivos milenarios de Figueroles, otra sobre la importancia del agua en los antiguos lavadores públicos, sobre la Festa del Reservat y Mi corresponsalía en Figueroles a través del Periódico Mediterráneo, en la que se mostraban recortes de prensa sobre noticias locales publicadas en Mediterráneo a través de varias décadas. También se ha enseñado una muestra sobre la matanza del cerdo.

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La jornada ha concluído con una paella monumental para todos los asistentes, un concurso de guiñote y un tardeo con el grupo Bendita Rumba.