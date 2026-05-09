Transportes adjudica por 14,2 millones las obras para renovar la A-23 entre Segorbe y Altura
Becsa renovará 6,7 kilómetros de firme en una de las principales conexiones entre la Comunitat Valenciana y Aragón tras imponerse en un concurso al que concurrieron 13 empresas
Quienes circulan a diario por la A-23 entre Segorbe y Altura verán próximamente obras en uno de los tramos más transitados de esta autovía clave entre la Comunitat Valenciana y Aragón. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado ya la mejora de 6,7 kilómetros de firme, una actuación que supondrá una inversión de 14,2 millones de euros y que ha sido publicada este jueves en el BOE.
Los trabajos, que se ejecutarán entre el enlace de Segorbe-Altura y el viaducto sobre el río Palancia, han sido adjudicados a la empresa castellonense Becsa. La compañía presentó una oferta de 11,74 millones de euros sin impuestos y, según recoge la resolución del Ministerio, ha resultado elegida “por ser la oferta más ventajosa”.
Al concurso se presentaron un total de 13 empresas, cuatro de ellas pymes. El proceso también dejó fuera algunas propuestas por considerarse “anormalmente bajas”. Las ofertas económicas presentadas oscilaron entre los 10,9 y los 12,9 millones de euros, mientras que el presupuesto base de licitación era de 15,7 millones.
Alud de empresas para reparar la autovía entre Segorbe y Altura por 15,7 millones
La actuación afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 31,050 y 37,750 de la A-23 y tendrá un plazo de ejecución de 27 meses.
Soporta casi 4.000 camiones al día
El intervalo en el que ejecutarán las obras soporta una intensidad media diaria de 18.991 vehículos, con un 20,7% de tráfico pesado, lo que supone 3.936 camiones al día, según los últimos datos. Este elevado volumen de tráfico pesado explica el deterioro progresivo del firme y la necesidad de una intervención estructural.
El proyecto fue licitado por el Ministerio de Transportes el pasado mes de octubre dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. Entonces, el departamento estatal destacó que la actuación permitiría mejorar la regularidad superficial del firme y prolongar la vida útil de la infraestructura para reforzar la seguridad vial.
Cómo se ejecutará la actuación
Los trabajos consistirán en rehabilitar el firme de este tramo de 6,7 kilómetros mediante la colocación de nuevas capas de asfalto sobre la calzada actual. Esta actuación permitirá reforzar la carretera y mejorar su estado, aunque también supondrá elevar ligeramente la altura de la vía. Por este motivo, será necesario adaptar todos los elementos de la carretera —como arcenes, accesos, sistemas de drenaje, señalización y otros elementos auxiliares— a la nueva cota.
La solución prevista incluye una primera capa de mezcla bituminosa de 5 centímetros de espesor y, sobre ella, una segunda capa también de 5 centímetros. Esta segunda capa funcionará de forma provisional como superficie de rodadura, es decir, como capa por la que circularán los vehículos hasta que se coloque la capa definitiva de microaglomerado. Además, su composición ayudará a evacuar el agua de lluvia hacia el exterior de la plataforma lo más rápido posible, reduciendo así la filtración hacia las capas inferiores del firme y mejorando la durabilidad de la carretera.
En los puntos del tramo que presenten características especiales o un mayor deterioro, esta actuación general se completará con trabajos adicionales. Entre ellos figuran el fresado, que consiste en retirar parte del firme existente; el saneo de la explanada, para reforzar la base de la carretera cuando sea necesario; y la mejora del drenaje profundo mediante la construcción de zanjas drenantes, con el objetivo de facilitar la evacuación del agua y evitar daños futuros en la vía.
La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 115,4 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Castellón
La A-23, conocida como Autovía Mudéjar, soporta un importante volumen de tráfico al conectar el litoral mediterráneo con Aragón y el interior peninsular, por lo que esta actuación busca reforzar tanto la seguridad vial como las condiciones de circulación en un tramo especialmente transitado.
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