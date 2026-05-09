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El legado de Javier Fuentes Urtiaga cobra vida en Benicarló con una charla sobre superación

La UNED de Castellón y la Falla 9 d'Octubre rinden homenaje póstumo a su figura en un emotivo acto

Un momento de la charla-homenaje.

Un momento de la charla-homenaje. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benicarló

Benicarló vivió el viernes una noche llena de emoción con la conferencia-homenaje Cuando la actitud te cambia la vida, organizada por la UNED de Castellón y la Falla 9 d'Octubre, en memoria de Javier Fuentes Urtiaga. La charla tenía un valor muy especial, porque fue el propio Javier quien, antes de fallecer, propuso llevar esta conferencia a la UNED. Había dejado preparado el contenido, las reflexiones, las diapositivas y todo el material con el que quería transmitir un mensaje basado en la actitud, la superación y las ganas de vivir.

Tras su fallecimiento, la UNED decidió hacer realidad aquella conferencia como homenaje a su figura y a su legado humano, convirtiendo la velada en un encuentro cargado de sentimientos, recuerdos y admiración.

La conferencia partía de una idea muy especial. Fue el propio Javier Fuentes quien, tiempo atrás, propuso impartir esta charla en la UNED. Había preparado cuidadosamente el contenido, las diapositivas y todo el material necesario para compartir una experiencia vital centrada en la actitud, la superación y la manera de afrontar la vida. Sin embargo, su fallecimiento impidió que pudiera llevarla a cabo personalmente.

Alejandro Ribes Ferrer y Georgina Igual.

Alejandro Ribes Ferrer y Georgina Igual. / Mediterráneo

Lejos de dejar que aquel proyecto quedara en el olvido, la UNED de Castellón decidió revivir aquella experiencia y convertirla en un homenaje lleno de significado. La institución quiso dar voz al mensaje que Javier había preparado con tanta ilusión, permitiendo que sus ideas, reflexiones y valores llegaran finalmente al público.

El acto contó con la participación de dos docentes vinculados a la UNED de Castellón: Alejandro Ribes Ferrer, director de la UNED y reconocido pedagogo y formador, y Georgina Igual, profesora de Escritura Creativa en la UNED Sénior de Benicarló y maestra especialista en Educación Primaria e Inglés.

Un cúmulo de emociones

Durante la conferencia, ambos ponentes fueron hilando emociones, reflexiones y recuerdos alrededor de la figura de Javier Fuentes, consiguiendo transformar la velada en una experiencia profundamente humana. Los asistentes vivieron momentos de emoción sincera, cercanía y admiración hacia una persona que dejó huella tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Javier Fuentes Urtiaga desarrolló una destacada trayectoria profesional como ingeniero, conferenciante y directivo. Fue director de seguridad de Las Rozas Village, constructor inmobiliario y director nacional de Food Defense. Además, impartió conferencias en diversas universidades de Madrid, donde compartió su visión sobre liderazgo, actitud y desarrollo personal.

Pero más allá de sus logros profesionales, quienes le conocieron destacan su capacidad para inspirar a los demás, su energía vital y su forma de entender la vida desde el compromiso, la cercanía y la pasión.

Público asistente a la charla.

Público asistente a la charla. / Mediterráneo

La conferencia fue posible gracias a la colaboración de la Falla 9 d’Octubre de Benicarló, que ofreció su casal para acoger este emotivo encuentro. El ambiente vivido durante la noche fue extraordinario y el público respondió con una enorme sensibilidad y participación.

La UNED de Castellón quiso agradecer públicamente la implicación de todas las personas que hicieron posible este homenaje, así como la asistencia de familiares, amigos, alumnado y vecinos de Benicarló que quisieron acompañar y recordar a Javier.

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"Porque hay personas que dejan una huella tan profunda que su mensaje continúa vivo incluso cuando ya no están. Y el viernes, en Benicarló, Javier volvió a hablar a través de sus palabras, de sus ideas y de la emoción compartida por todos los presentes. Allí donde estés, Javier, gracias por recordarnos que la actitud puede cambiar la vida", apuntan desde el centro.

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