Onda adjudica 11.000 euros en ayudas para comercios afectados por las obras de Plaza España

El Ayuntamiento de Onda ha adjudicado la mayoría de las ayudas dirigidas a comercios y establecimientos hosteleros afectados por las obras de remodelación integral de Plaza España, dentro de la línea de apoyo económico impulsada para aliviar el impacto de las obras en el día a día de los negocios del entorno.

Hasta el momento, el consistorio ha concedido 11.000 euros en subvenciones a establecimientos ubicados en Plaza España, mientras el resto de expedientes continúan en fase de tramitación administrativa.

Estas ayudas forman parte de la convocatoria municipal dotada con 37.000 euros activada para proteger la actividad económica y el empleo durante la transformación de uno de los principales enclaves comerciales y sociales del municipio. La convocatoria contempla ayudas de hasta 3.000 euros para establecimientos hosteleros con terraza y subvenciones de hasta 1.000 euros para el resto de comercios y servicios.

Así será la plaza España de Onda: una reforma integral con alma histórica / Mediterráneo

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Desde el primer momento nos comprometimos a acompañar a nuestros comercios y hosteleros para que esta gran transformación urbana fuera de la mano de ayudas directas y medidas reales de apoyo”. Asimismo, ha añadido: “Entramos ya en la recta final de las obras y la nueva Plaza España empieza a mostrar el nuevo corazón urbano que tendrá Onda”.

Fase final visible de las obras

La remodelación integral de Plaza España afronta ya su fase final más visible, centrada en los acabados exteriores y en la instalación de los principales elementos decorativos que definirán la imagen definitiva de este renovado espacio urbano.

Actualmente, los trabajos avanzan en la ejecución de las nuevas aceras del entorno del Mercado Municipal y en la adecuación de la fuente principal de la plaza. Sobre ella se está ultimando uno de los elementos más emblemáticos del proyecto: la réplica del histórico tren de La Panderola, integrada sobre la propia fuente como homenaje a la memoria colectiva y a la identidad de Onda.

Asimismo, la zona dedicada a Mafalda contará con una estatua de la popular figura sentada sobre un banco junto a composiciones de cómics en azulejo, convirtiéndose en uno de los espacios más reconocibles y fotografiables de la nueva plaza.

La cerámica local tendrá además un papel protagonista en distintos puntos del proyecto. El interior del Mercado Municipal incorporará dos grandes murales realizados por los artistas del Centro Ocupacional El Molí, concebidos para revitalizar este espacio y dinamizar las compras. A ello se sumarán elementos decorativos como los tomates cerámicos artesanales diseñados por la artista ondense Joana Segura, que rendirán homenaje a agricultores y comerciantes.

Obras en la Plaza España de Onda. / Mediterráneo

“Contar con empresas y talento de Onda en proyectos como este es una apuesta estética y técnica, pero sobre todo una forma de reivindicar nuestra identidad y nuestro tejido productivo”, ha señalado la alcaldesa.

Junto a estos trabajos, continúan avanzando la instalación del nuevo pavimento, el mobiliario urbano y las zonas estanciales de una plaza concebida para ganar sombra, accesibilidad y espacios de convivencia, reforzando al mismo tiempo la actividad social y comercial del centro urbano.

Fondos europeos para transformar Onda

La remodelación integral de Plaza España cuenta con una inversión cercana a los 3 millones de euros y forma parte del Plan de Actuación Integrado ‘Onda RecONecta’, financiado con fondos europeos captados por el Ayuntamiento de Onda para impulsar la transformación urbana y sostenible de la ciudad.

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El proyecto permitirá crear un nuevo refugio climático en pleno centro urbano, incorporando mejoras de accesibilidad, renaturalización y modernización del espacio público, consolidando Plaza España como uno de los principales puntos de encuentro social, comercial y turístico del municipio.