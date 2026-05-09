Orpesa quiere cerrar 2026 con las obras del nuevo centro de salud licitadas

Orpesa quiere cerrar 2026 con las obras del futuro centro de salud ya licitadas. Ese es el objetivo que se marca el equipo de gobierno después de que la Generalitat Valenciana haya aceptado la parcela cedida gratuitamente por el consistorio para la construcción de la nueva infraestructura sanitaria.

La concejala de Sanidad, Mari Carmen Saura (PP), ha celebrado este avance administrativo y ha destacado que se trata de un paso “muy importante” para que el futuro centro de salud pueda seguir adelante. “Nos gustaría que antes de acabar el año estuviera el proyecto y se licitaran las obras”, ha señalado la edila.

Saura ha incidido en que las actuales dependencias sanitarias han quedado desfasadas y ya no responden a las necesidades del municipio. “El actual centro de salud es muy obsoleto y el nuevo es necesario. Hemos trabajado mucho para conseguirlo y hemos contado con la colaboración de todos los técnicos. La sanidad es una cuestión prioritaria en cualquier pueblo y aquí hace mucha falta”, ha afirmado.

Un espacio digno para profesionales y pacientes

La concejala popular ha insistido en que el objetivo municipal es conseguir “un espacio digno para los profesionales y los pacientes”, especialmente en un municipio que ha experimentado un importante crecimiento poblacional.

“El actual centro se construyó hace muchos años, el padrón ha subido mucho y, además, está la cuestión de la población flotante, lo que incrementa la presión asistencial”, ha explicado Saura.

El avance se produce después de que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicara la resolución por la que se acepta la parcela cedida por el Ayuntamiento, un trámite necesario para que el proyecto sanitario pueda continuar su recorrido.

El terreno está ubicado en la calle Severo Ochoa número 9, correspondiente a la parcela 1 de la manzana U-O4, dentro del proyecto de reparcelación del sector Els Quarts. Cuenta con una superficie de 7.149 metros cuadrados y una edificabilidad de 4.827 metros cuadrados de techo.

El pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión gratuita el pasado 30 de enero , mientras que la Conselleria de Sanidad elevó la propuesta de aceptación a la Dirección General de Patrimonio el 12 de febrero.

Una parcela idónea para uso sanitario

La parcela es compatible con el uso sanitario previsto y reúne las condiciones de idoneidad y viabilidad técnica necesarias para albergar un centro de estas características. Además, el suelo respeta el régimen urbanístico vigente y se ajusta al instrumento de planeamiento municipal.

El Ayuntamiento destaca también la ubicación estratégica del terreno, con buenas comunicaciones, fácil accesibilidad y posibilidades de adaptarse a futuras ampliaciones en función de las necesidades derivadas del aumento de población.

El informe sanitario elaborado para el nuevo centro contempla una infraestructura moderna, adaptada a las necesidades actuales y futuras de Orpesa. El proyecto incluye áreas funcionales como administración, medicina familiar, pediatría y base SAMU, además de nuevas áreas asistenciales como radiología, rehabilitación y atención continuada, entre otras.

“Estamos muy contentos porque este paso es muy importante. El proyecto ya se pone en marcha y hemos dado el callo para lograrlo”, ha concluido Saura.