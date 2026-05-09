El pueblo de Castellón que busca quien gestione su Casa Abadía medieval por 165 euros al mes

El Ayuntamiento de Portell ha vuelto a sacar a licitación la explotación turística de la Casa Abadía, el singular edificio rehabilitado junto a la muralla medieval del municipio, después de que el primer proceso abierto semanas atrás quedara desierto al no presentarse ninguna oferta.

El consistorio reactiva así una iniciativa con la que busca convertir este inmueble histórico en un revulsivo turístico y económico para la localidad, una población de apenas 155 habitantes situada en la comarca de Els Ports, como explica el alcalde, Álvaro Ferrer.

Así ha quedado la Casa Abadía tras su rehabilitación. / Ajuntament de Portell

La licitación contempla la concesión del uso privativo del inmueble situado en la calle Iglesia número 5 para su explotación como vivienda de uso turístico. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogables otros dos, y fija un canon base anual de 1.983 euros más IVA, lo que equivale a alrededor de 165 euros mensuales, una cantidad que podrá mejorarse al alza por parte de los licitadores.

El proyecto ya fue impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de incrementar la limitada oferta de alojamiento existente en el municipio, donde apenas hay plazas turísticas disponibles. El primer concurso, sin embargo, no despertó interés empresarial, lo que obligó al consistorio a replantear la estrategia y volver a activar el procedimiento.

La Casa Abadía constituye uno de los proyectos patrimoniales más ambiciosos desarrollados en el municipio en los últimos años. El edificio forma parte del conjunto del castillo y de la muralla medieval y ha sido objeto de una intensa rehabilitación arquitectónica tras décadas de abandono. La actuación permitió recuperar una construcción doméstica adosada a una de las torres defensivas, que presentaba graves problemas estructurales.

Imagen de la casa abadia y la torre medieval. / MEDITERRÁNEO

Arquitectura con sello de excelencia

El proyecto arquitectónico, realizado por Antonio García Blay y José Antonio Ruiz Suaña, apostó por conservar el carácter histórico del conjunto mientras se adaptaba a un uso contemporáneo.

El inmueble dispone actualmente de cuatro apartamentos dobles con baño y capacidad para ocho personas, además de otros espacios complementarios. La intervención apostó por conservar la estética histórica exterior mientras incorporaba soluciones contemporáneas en el interior, con una nueva estructura de madera y la apertura de un patio interior para aportar luz y ventilación.

La rehabilitación recibió además el reconocimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana por la calidad de la intervención y su integración en el patrimonio histórico. El edificio también destaca por criterios de sostenibilidad, con materiales de proximidad y conexión a una red de calor municipal de biomasa.

El Ayuntamiento mantiene la intención de poner en funcionamiento el alojamiento lo antes posible, especialmente ante la previsión de alta demanda este verano y eventos excepcionales como el eclipse solar de agosto, que ya ha disparado reservas y precios en otros puntos de la provincia. El consistorio considera estratégica la apertura de este recurso tanto para atraer visitantes como para generar actividad económica y ayudar a fijar población en el municipio.