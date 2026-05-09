La Vall d’Uixó avanza en el mantenimiento de caminos rurales con una campaña de bacheo adelantada

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha iniciado la campaña anual de bacheo y mantenimiento de los caminos rurales, unos trabajos que habitualmente se desarrollan durante los meses de verano dentro de las memorias del paro agrario, pero que este año se han podido adelantar gracias a la disponibilidad de personas que están realizando servicios a la comunidad.

La Concejalía de Agricultura ha destinado 3.000 euros a un contrato para el suministro de asfalto y su transporte, que permite ejecutar estas actuaciones de reparación, acompañadas también de trabajos de desbroce y limpieza de márgenes.

El concejal del área, Marc Seguer, ha explicado que “este año hemos podido adelantar estos trabajos y reforzar la brigada de agricultura con el apoyo de dos personas que están cumpliendo servicios a la comunidad, lo que nos permite actuar antes y dar una respuesta más ágil a las necesidades detectadas”.

Durante esta semana, los trabajos se han centrado en el Camí Fondo, la vía de servicio de la carretera de Almenara y el Camí Pontet. Las actuaciones continuarán la próxima semana atendiendo también las peticiones que la ciudadanía ha trasladado a la Concejalía de Agricultura.

Segundo contrato

Además, desde la concejalía también se ha formalizado un segundo contrato por valor de 11.600 euros para el suministro de hormigón, que permitirá disponer de material durante todo el año para dar respuesta a nuevas necesidades, especialmente durante los meses en los que se desarrollan los trabajos del paro agrario.

Seguer ha remarcado que “el cuidado del término y de los caminos rurales es una prioridad, porque hablamos de vías esenciales para que muchas personas puedan acceder a sus puestos de trabajo en el campo y para que el paso de vehículos se realice con seguridad”.

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Finalmente, el concejal ha animado a la ciudadanía que detecte desperfectos o necesidades de mantenimiento en los caminos rurales a ponerse en contacto con la Concejalía de Agricultura, para que las actuaciones de bacheo, desbroce u hormigonado se puedan incorporar a la planificación periódica de los trabajos municipales.